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虧很大！中職球迷免費回程票　桃捷今年度球季取消

▲桃捷公司取銷球迷回程免費活動。（圖／桃捷公司提供）

▲桃捷公司取消球迷回程免費活動。（圖／桃捷公司提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園大眾捷運股份有限公司針對中華職棒全新賽季開打，從今年度球季開始將取消前來球場觀看球賽球迷「回程免費」免費活動，桃捷公司表示，一向支持國球運動，往年樂天球賽開打，桃捷公司不計成本都主動」配合推出「桃猿應援，回程免費」活動。也就是說，搭桃園捷運來看球賽，未出站前持球賽的門票，可以在車站諮詢台取得一張免費搭乘的回程票，以一場球賽桃捷至少送出300至500張票，對公司成本造成損失。

▲▼但仍支持職棒將A19車站打造為仿棒球草皮的特色車站，。（圖／桃捷公司提供）

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▲▼但仍支持職棒將A19車站打造為仿棒球草皮的特色車站。（圖／桃捷公司提供）

▲▼但仍支持職棒將A19車站打造為仿棒球草皮的特色車站，。（圖／桃捷公司提供）

另外，幾場活動配合下來，桃捷公司觀察檢討發現有此一現象，很多球迷從台北搭高鐵到A18站，再由A18站搭到A19站。這段路程只20元票價，但按照活動宗旨，出示球賽入場券，桃捷公司仍要送一張回台北150元的免費車票。等於乘客只花20塊錢車票價，就可以享受150元免費票搭回台北，活動效益不佳，對經濟、成本都造成損耗。桃捷公司統計平日球賽約300到500人搭乘，假日球賽500到1000人搭乘。也就是說，每舉辦一次球賽，桃捷公司要免費送出至少300到1000張免費票。

同時，桃捷公司也用實際行動支持職棒，所以也把A19車站打造為仿棒球草皮的特色車站，及贈送球迷小物的活動。未來在經濟效益、成本收支、互惠互利的精神下，桃捷公司希望與樂天採異業結盟方式共同行銷職棒。例如購買一日票可折抵門票一定金額等等，優惠金額再由桃捷公司支付方式共同合作，創造雙贏的局面。

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