馬克宏「歐洲應閃台海問題」被圍剿　綠委：國際不認同他的軟弱說法

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

法國總統馬克宏「歐洲不該因台灣和中國起衝突，不為美國附庸」言論引起各界譁然，全球議員更連署批評馬克宏不代表歐洲，對此，民進黨立委鄭運鵬11日表示，中國最近對名字有「馬」的人有獨到吸引力，而國際媒體跟法國議會都表達不同聲音，馬克宏不代表歐洲，國際也不認同他這次相較軟弱的說法，相信他的看法是少數意見。

前總統馬英九訪中行程引起不少非議，對於馬英九基金會執行長蕭旭岑透露可能有馬習二會？鄭運鵬表示，馬英九是前任元首，最近剛以祭祖名義訪中，這是他的權益、只要合法有申報都尊重。

鄭運鵬也呼籲，馬英九身為前任元首，訪問中國有其政治意義，希望不管有沒有下次訪中，都希望他站在前任元首的角度上做最好的表述，不要在任跟卸任是兩套說法，希望他以前總統身分自重。

對於馬克宏認為台海議題上，歐盟應該走自己的路、不當美國跟班。鄭運鵬指出，中國最近對名字有「馬」的人有獨到吸引力，法國是一個偉大國家，二戰時法國對德國保持綏靖主義最後變成受害者，若非美國介入，今天法國主權屬於誰？相信法國人民非常清楚。

鄭運鵬表示，尊重馬克宏看法，但國際媒體跟法國議會都表達不同聲音，相信法國歷史悠久，對於國際局勢、強凌弱的狀況，法國國內聲音跟馬克宏這句話一定不同，他也不代表歐洲，這次講法配合中國也把自己身分給坐大，國際並不會認同他這次相較軟弱、無濟於國際秩序的說法，相信他的看法是少數意見。

立委陳亭妃則表示，每個元首發表美中相關言論，都予以尊重，他們要有不一樣的場合跟論調，真正的含義是什麼？我們不多做批評跟揣摩，但重點是，起碼歐盟對台灣的支持越來越多、關係越來越好。