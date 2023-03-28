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大陸 大陸焦點 特派現場

白富美車禍被搭訕！赴約遭灌醉「強行壓床性侵」　螞蟻高管被逮捕

▲▼螞蟻金服高管性侵白富美。（圖／翻攝自微博）

▲螞蟻金服高管被指案發後，還跟朋友在新加坡喝酒。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

阿里巴巴旗下科技金融企業螞蟻集團一名于姓前高管因涉嫌性侵一名白富美，於3月9日被杭州公安立案調查。爆料顯示，他於一場車禍中認識受害者，看對方年輕漂亮就心生邪念，請女方吃飯後灌醉她，最後趁受害者無力反抗，強行壓床上實施性侵。

據網友爆料稱，受害女生姓萬，在開車途中，被于男的車撞到了。于男看她年輕又漂亮，就以修車為由加了萬女的微信。

後來，他告訴萬女自己是螞蟻金服（2020年改名成螞蟻集團）的一名高管，表示要想請她吃頓飯，讓她獲取更多的人脈，更能開拓她的視野。萬女抵不住于男的盛情邀請，又想著對方是螞蟻金服高管的光環，也想多認識些人，就決定赴宴。

▲▼網傳螞蟻金服高管性侵。（圖／翻攝自微博）

▲爆料內容。（圖／翻攝自推特）

網友稱，萬女在酒桌上被于男灌醉，隨後被帶到了酒店。雖然萬女苦苦哀求，于男還是趁著女方酒醉、無力反抗之際實施性侵。于男發洩完獸慾之後，萬女趁他洗澡逃出房間，隨後報了警。

網友稱，員警趕到酒店後，于男早就逃跑了。據網曝對話紀錄顯示，于男事後逃到新加坡，隨後給萬女發訊息，讓她跟律師聯繫，並告訴她不要誣告，否則要承擔法律責任。

28日，螞蟻有關人士透露，于男曾是螞蟻外派至海外基金（即A&T Capital）的工作人員，今年3月6日向公司提出離職，目前已辦結離職手續。

▲▼螞蟻金服高管性侵白富美。（圖／翻攝自微博）

該人士稱，在辦理離職交接手續期間，當事女生家屬於3月17日到公司提出與于男溝通的訴求。公司要求于男全力配合警方調查。目前警方也已經介入處理，一切資訊以警方披露為準。公司對於違法違規及不道德行為一貫絕不姑息。

據公開信息，于男是A&T Capital的創始合夥人，該基金專注於區塊鍊等領域的投資。據官網，A&T Capital由分別位於柏林、新加坡和上海的3名創始合夥人領導。

A&T Capital也在推特上發布一則聲明稱，于男目前正面臨一些個人問題，這些問題正在接受調查。該聲明表示，于男已不在A&T任職，但該公司將全力配合有關單位調查，密切關注調查進展和結果，等待司法程序公正的判決。

▲▼螞蟻金服高管性侵白富美。（圖／翻攝自微博）

▲于男事後傳給受害女的簡訊。（圖／翻攝自微博）

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