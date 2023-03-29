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大陸 大陸焦點 特派現場

馬雲一回來…阿里巴巴「啟動重組」拆成6大集團　探索獨立上市

▲馬雲。（圖／視覺中國CFP）

▲馬雲已回大陸。（圖／視覺中國CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

阿里巴巴創辦人兼合夥人馬雲回杭州後，集團即啟動成立24年來最大規模架構重組。阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇宣布，啓動「1+6+N」組織變革，將在阿里巴巴集團之下，分為六大業務集團和業務公司，並設有各自董事會。實行各業務集團和業務公司董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴集團全面實行控股公司管理。

阿里巴巴執行長張勇（Daniel Zhang）致函全體員工說，分為六家公司有其道理，因為發展階段和需求各有不同，「如果不擁抱改變，就會變得僵硬，不改變自己，就會被時代打敗。」他說，具備條件的集團和公司，都將有獨立上市的可能性。

阿里巴巴在內部信表示，將設立阿里雲智能、淘寶天猫商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團，而其他具備條件的業務組織將設立多家業務公司，實行公司化管理。

改組後的阿里巴巴，旗下六個業務集團有：雲智能集團，包括阿里雲、人工智能、釘釘等業務，由張勇兼任行政總裁；淘寶天貓商業集團，包括淘寶、天貓、淘特、淘菜菜、1688.com 等業務，由戴珊任行政總裁；本地生活集團，包括高德地圖、餓了麼等業務，由俞永福任行政總裁；國際數碼商業集團，包括 Lazada、速賣通、 Trendyol 、 Daraz 、 Alibaba.com 等業務，由蔣凡任行政總裁；菜鳥集團，由萬霖任行政總裁；大文娛集團，包括優酷、阿里影業等業務，由樊路遠任行政總裁。

阿里巴巴在港股公告補充，淘寶天貓商業集團未來仍將繼續由阿里巴巴集團全資擁有。

阿里巴巴表示，這次組織治理變革由張勇發起，已分別經集團合夥人與董事會一致通過。

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