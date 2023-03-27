傳馬雲拒絕中國回國邀請 　陸媒PO圖「現身杭州」：已回國內

▲傳馬雲拒絕回中國。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸官方近期接連釋出訊息，要支持平台企業發展。不過，據《彭博》引述消息人士報導，中國政府一直嘗試說服阿里巴巴創辦人馬雲回國，以幫助政府展示對商界的支持，不過遭到馬雲拒絕。報導稱，馬雲表示，自己已從阿里巴巴、螞蟻集團退下來，以及未來會專注於研究農業技術。

消息人士指，在內部，馬雲已向阿里巴巴及螞蟻集團高層表示不要期望他會回國，而指即使他不在國內，他也會致力於公司取得成功。

阿里巴巴27日早上跌1%，於中午收市前突然抽升，現轉升4.2%，報88.9元。

另外，消息人士又指，螞蟻集團最終仍會計劃上市，但不太可能在今年內完成，但相信IPO或將剔除海外業務、區塊鏈等技術部門及數據庫服務等業務。而螞蟻集團的國際功能包括其交易網路，則有可能獨立分拆集資，但目前仍處初步階段，未來可能出現變化。其交易網絡可促進國家及地區的多個數字錢包之間的跨境支付。

去年11月，據英國《金融時報》報導，馬雲與家人已經在東京的市中心居住了將近6個月，期間還曾前往東京郊外的溫泉鄉，以及滑雪勝地逗留，還定期前往美國與以色列。

今年2月，馬雲被拍到現身澳洲墨爾本，以一身藍色衫的便服造型出現，在一座建築物的大堂滑手機。其後大陸網路也流傳多張照片，是馬雲與當地的一個家庭合照。

▲有網友稱在杭州拍到馬雲。（圖／翻攝自科創板日報）

不過，據陸媒《科創板日報》中午報導，此前在日本等地現身的阿里巴巴馬雲已返回中國。

報導稱，近日有網友在杭州文一路隧道中目擊阿里巴巴集團創始人馬雲。影片中，馬雲在車內，不時與身邊即前面的人交談。陸媒稱，該車內人士分別為馬雲、阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇以及螞蟻集團執行副總裁邵曉鋒。