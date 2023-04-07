惡臭糞泥沿路噴…騎士慘摔「屎裡逃生」！駕駛抓到了最高罰300萬

▲惡臭污泥溢漏致污染路面，也害騎士摔車如「屎裡逃生！」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

害騎士「屎裡逃生！」摔進如屎堆車輛抓到了！6日晚間宜縣羅東、五結、壯圍一帶發生車輛載運疑似污泥或糞便溢漏致污染路面情事，環保局於接獲通報後已於21:15至現場釐清，且當下立即協調道路主管機關清理路面。隨後配合警察單位，調閱沿路監視畫面釐清行為車輛是一家清除業者所有，業者將面臨最高300萬元罰鍰。

宜蘭6日晚9時許，傳出「疑豬屎」災情，一輛槽車五結路3段時掉落大量如屎尿之物，在汽車慘遭噴濺、機車騎士慘摔進如屎堆中；槽車經過的羅東、五結、壯圍一帶，是惡臭難聞。網一片哀號PO文「誰可以告訴我⋯為什麼羅東今天地上全是屎？」「羅東那麼大，地上都是賽，到底那來的那麼多賽？超噁」、「很多機車騎士在那邊摔車」，「4台機車撞一起，豬屎滑倒」，「剛騎車差點跌進屎裡」，有人回應「屎裡逃生！」



7日中午，宜蘭環保局表示，透過相關監視畫面、車牌等資訊，已掌握該車輛為一家清除業者所有，於6日下午2時，自一食品加工廠載運食品加工污泥約20公噸，約晚上8時午出發前往中部縣市再利用(用途為肥料)。而這車輛於清除過程未防止事業廢棄物溢漏污泥致污染路面，核已違反廢棄物清理法第36條規定，將依廢棄物清理法第52條規定處新臺幣6千元以上3百萬元以下罰鍰。環保局並將沿車行路線巡視，並要求業者完成沿線道路之清理改善。