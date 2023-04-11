盤點立院重大法案　組織改造、恢復人行道違停檢舉入列

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院本會期即將在5月底結束，由於適逢選舉年，外界關注將優先處理哪些議案。民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪說，除了多個部會組織改造、恢復人行道違停檢舉的《道路交通管理處罰條例》等重大法案外，還要處理今年度國營事業預算案，以及各部會的預算解凍案，倘若本月委員會仍未排案，恐需延會或開臨時會處理。

柯建銘近日受訪表示，有些議案必須優先處理，第一個部分是今年度國營事業預算案，立法院長游錫堃將於周三下午召集朝野協商，「先起個頭，大家來送案，讓它走入程序的軌道」；第二部分是各部會的預算解凍案；第三部分則是多個重大法案。

柯建銘進一步說明，在重大法案方面，包括環保署、交通部、內政部、農委會等部會的組織改造法案，防止台灣農產品品種外流中國大陸的《植物品種及種苗法》部分條文修正草案，《電業法》等22項加重破壞國家關鍵基礎設施刑責的相關法案，加重汽車駕駛不禮讓行人罰則、恢復人行道違停檢舉的《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案都要優先處理，另外經濟委員會周五將協商《礦業法》，針對環評等爭點進行討論。

此外，柯建銘表示，包括重懲黃牛票的《文化創意產業發展法》部分條文修正草案，大幅提高造成海洋污染罰鍰的《海洋污染防治法》部分條文修正草案等，都是尚待處理的重大法案，另外針對攸關打擊詐騙的《洗錢防制法》、《刑法》，也在討論如何修法，例如借人頭帳戶、收人頭帳戶者都要單獨列罪、科以刑責，藉此斷掉詐騙集團的金脈。

針對修法時程，柯建銘補充，立院各委員會都有重大法案待處理，還要算朝野協商冷凍期1個月，在這個月底之前如果沒有排案，恐怕會需要延會或開臨時會處理，因適逢明年要選舉，這部分恐有現實上的困難。