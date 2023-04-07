斷掌「囡仔昌」駕BMW自撞身亡！去年8月才假釋　警：無照上路

記者唐詠絮／彰化報導

國道3號彰化快官路段昨天清晨發生一起BMW自撞護欄翻覆的死亡車禍，護人員發現駕駛沒有雙掌，警方清查發現死者是2014年遭88槍案主嫌「紅龜」洪政軍狠剁雙掌的「囡仔昌」劉子賢，消息傳出震驚台南地方。據了解，劉的汽車駕照去年已被吊銷，沒想到仍開車上路，命喪街頭。

▲▼ 黑幫份子「囡仔昌」駕BMW自撞慘死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

劉子賢疑似似因操作不當撞擊外側護欄後翻覆，車輛四輪朝天躺在國道中間，消防局6日2時07分獲報後到場，發現劉子賢受困車內且無呼吸心跳、肢體多處撕裂傷，救護人員協助脫困後，立即進行心肺復甦，建立呼吸道、頸圈、長背板等急救處置，並送往彰基醫院，經醫護團隊CPR急救30分鐘後無效宣布死亡。

據悉，劉子賢因犯槍砲刀械管制條例等罪，經最高法院判處有期徒刑8年確定後移送執行，去年8月2日才假釋出獄，汽車駕照也已被吊銷，又將車開上國道，很明顯是無照上路。

據了解，劉子賢2014年9月7日遭「紅龜」洪政軍等人剁斷雙掌丟包醫院，因犯案手段兇殘震驚社會，檢警調查，劉男係因幫女性友人出頭得罪洪政軍，洪政軍假借中秋烤肉名義邀約劉男，劉男與4名友人到場，雙方一言不合爆發衝突，劉男被洪政軍等人押走並綑綁手腳，以衣服蒙住雙眼、膠帶封貼嘴巴，持武士刀將劉男雙掌自手腕處剁下雙掌，而後駕車載劉男至台南市立安南醫院「丟包」。

劉男被剁下的一雙斷掌，遭洪政軍等人丟棄於安南區國聖橋下遍尋不著，劉男就此殘疾因此對洪政軍心有怨恨，假釋出獄後就揚言要找洪政軍報復，但洪政軍因88槍槍擊案被捕，劉也自撞身亡，讓這場江湖恩怨隨之落幕。