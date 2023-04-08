應徵洗車美容被拘禁8天...還強押領170萬　勇警火速救「豬仔」

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名46歲蕭姓男子，落入汽車美容保養廠求職陷阱，淪為「豬仔」慘成人頭戶拘禁凌虐8天，6日在徐男(33歲)的陪同監視下，前往銀行臨櫃領款170萬元，被行員識破、員林警分局立即將人帶回偵訊，並在銀行外揪出幕後監控的田姓主嫌(35歲)，全案依刑法傷害、詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送。

▲彰化員林警分局逮捕犯嫌，救出人頭戶。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

員林警分局於4月6日獲報，有1名遭警示帳戶持有人在銀行欲臨櫃提款170萬元，立即派遣制服警力到場，發現是2名車手蕭男與徐男欲臨櫃提款，員警以關心名義帶回偵查隊調查。原來蕭男是落入汽車美容保養廠求職陷阱，4月30日由主嫌田、徐將蕭先帶到一處合法公司工作，在取得蕭男信任後，以薪資轉帳為由要求將存摺、提款卡及印章等提供予公司。

據了解，蕭男被要求要前往台南一間銀行臨櫃取款時，被行員發現有異狀將其帳戶通報警方，蕭男得知原來被詐騙了，要脫逃時被抓回來毒打，再強押帶至桃園市觀音區日租套房內拘禁。

案發４月6日當天，田、徐2嫌開車將蕭男從桃園市強押至員林市銀行臨櫃提款失風被警方帶回，員警得知另1名田嫌在銀行外接應，隨即派遣警力圍捕，經一番追逐後在巷弄內拘捕田姓嫌犯到案，迅速破案。

警方當場查扣涉案手機7支、存摺3本、提款卡1張、公司申請資料1本、公司大小章4顆、賓士車1輛及200萬元贓款，警詢後將田、徐、蕭姓等3名犯罪嫌疑人依刑法傷害、詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送偵辦。

員林分局分局長葉文啟提醒民眾，詐騙手法層出不窮，民眾欲尋找彈性職缺工作，令詐騙集團有機可乘，以在家賺錢、兼職打工等話術，或以合法工作為包裝，騙取求職者名下金融帳戶，最後不但淪為人頭帳戶，有的甚至被利用成為提款車手；求職應再三查證，避免掉入詐騙陷阱。

▲彰化員林警分局逮捕田姓犯嫌。（圖／記者唐詠絮翻攝）