雙手斷掌開BMW自撞翻覆！「囡仔昌」搶救畫面曝　送醫30分慘亡

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

國道3號北向200.4K彰化快官路段，6日清晨發生死亡車禍，35歲劉姓駕駛自小客車，自撞護欄身亡，事後發現駕駛是外號「囡仔昌」的劉子賢，2014年遭台南學甲88槍槍擊案主嫌「紅龜」洪政軍等人，剁斷雙掌丟包醫院震驚社會。而劉子賢出車禍後，醫護人員在現場心肺復甦搶救畫面也曝光。

▲黑幫份子「囡仔昌」駕BMW自撞身亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼「囡仔昌」受困車內。（圖／記者唐詠絮翻攝）

從畫面可看到，劉子賢疑似似因操作不當撞擊外側護欄後翻覆，車輛四輪朝天躺在國道中間，消防局6日2時07分獲報後到場，發現劉子賢受困車內且無呼吸心跳、肢體多處撕裂傷，救護人員協助脫困後，立即進行心肺復甦，建立呼吸道、頸圈、長背板等急救處置，並送往彰基醫院，經醫護團隊CPR急救30分鐘後無效宣布死亡。

▲▼救護人員現場急救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，劉子賢2014年9月7日遭「紅龜」洪政軍等人剁斷雙掌丟包醫院，因犯案手段兇殘震驚社會，檢警調查，劉男係因幫女性友人出頭得罪洪政軍，洪政軍假借中秋烤肉名義邀約劉男，劉男與4名友人到場，雙方一言不合爆發衝突，劉男被洪政軍等人押走並綑綁手腳，以衣服蒙住雙眼、膠帶封貼嘴巴，持武士刀將劉男雙掌自手腕處剁下雙掌，而後駕車載劉男至台南市立安南醫院「丟包」。

▲▼送醫急救30分鐘後不治身亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

劉男被剁下的一雙斷掌，遭洪政軍等人丟棄於安南區國聖橋下遍尋不著，劉男就此殘疾因此對洪政軍心有怨恨，假釋出獄後就揚言要找洪政軍報復，但洪政軍因88槍槍擊案被捕，劉也自撞身亡，讓這場江湖恩怨隨之落幕。