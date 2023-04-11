金氏紀錄認證「大渣男」！和105名美女結婚　賣光她們家當





▲維格里奧托是世界上重婚最多次的男人。（圖／金氏世界紀錄）

記者張靖榕／綜合外電報導

維繫一段婚姻對大部分人來說已是焦頭爛額，但美國男子維格里奧托（Giovanni Vigliotto）卻在32年間和超過100名女子結婚，而且從未離婚，還因此創下了金氏世界紀錄，最終他也因為重婚罪被捕。

綜合外電報導，金氏世界紀錄在推特分享影片細數維格里奧托的生平，他與美國27個州和其他14個國家的105名女性結婚，每次都用不同的身分姓氏和人步入禮堂。他的「妻子們」都不知道彼此的存在，甚至人們至今都不確定「維格里奧托」到底是不是他的真實姓名，只知道那是他最後一次結婚時使用的名字。

維格里奧托有他的慣性犯案手法，他經常在跳蚤市場物色獵物下手，在第一次與對方約會時就會想辦法求婚，之後佯稱自己住在很遠的地方，要「妻子們」收拾好家當去找他，一旦她們把東西收拾好，他就會開車直接把東西載走，留下一頭霧水的妻子。接著，他會到跳蚤市場賣光妻子的家當，同時尋找下一個倒楣的女子。

維格里奧托的騙婚罪行從1949年開始一直持續到1981年，他在印第安納州的跳蚤市場重施故技，但這次遇到了狠角色。當時他騙到最後一個受害者克拉克（Sharon Clark）和他結婚，接著把她的東西全載走；然而克拉克決定把命運掌握在自己手中，一路追蹤他的下落，最終警方於1981年12月28日逮捕了維格里奧托。

維格里奧托被控重婚與詐欺罪，他受訪時稱警察把一切都搞反了，他不記得自己有需要對每個女性求婚，「常常都是她們自己提出來的（結婚）」。他也堅稱對「妻子們」很好，「如果美國其他男人不是這樣對待自己的老婆，那我為這個國家的女性感到抱歉。」

維格里奧托於1983年庭審期間聲稱自己的真名其實是佩魯斯科夫（Nikolai Peruskov），他還列出使用過的50個假名，而且記得105位妻子的名字和住家地址。他最終被判34年徒刑並處罰款33.6萬美元，餘生8年都在亞利桑那州立監獄度過，直到1991年因顱內出血過世，享壽61歲。