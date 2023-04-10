華爾街日報：馬克宏台灣議題犯大錯　削弱嚇阻中國侵略力量

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中後表示，歐洲無法解決「烏克蘭危機」，更不該捲入台海問題。（圖／路透社）

文／中央社



華爾街日報社論指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）造訪中國後的言論，在台灣及烏克蘭議題上犯下大錯，他削弱了對中國侵略的威懾力量，並且損害了美國對歐洲的支持。

華爾街日報社論表示，馬克宏想要成為21世紀的戴高樂（Charles de Gaulle，法國前總統），包括使歐洲與美國保持距離。但他與中國共產黨總書記習近平會面後，選擇在上週末來宣揚戴高樂主義是個糟糕的時機。

馬克宏接受一名新聞網站Politico記者及兩名法國記者訪問時指稱：「自相矛盾的是，我們被恐慌擊垮了，我們認為自己只是美國的追隨者。」

他提及：「歐洲人面臨的問題在於：加速台灣（危機）對我們有利嗎？沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，根據美國的節奏和中國的過度反應做調整」」

馬克宏還告訴記者：「歐洲人無法解決烏克蘭的危機；我們又如何在台灣議題上肯定地說：『小心，如果你做了壞事，我們會在那裡？』如果你真想要升高緊張情勢，就那樣做吧。」

華爾街日報社論指出，沒有人希望台海爆發危機，更不用說加劇危機了，但防止危機需要可靠的嚇阻，而馬克宏此番言論，似乎排除了歐洲在台海危機會提供幫助。

文章提及，如果馬克宏希望減少美國公眾對於抗俄戰爭的支持，那麼他說得再好不過了。沒有美國的武器及情報，俄羅斯應早已輕易擊敗烏克蘭，還可能擊垮一個或多個北大西洋公約組織（NATO）邊區國家。

華爾街日報社論還表示，馬克宏稱他希望使歐洲減少對美國武器及能源的依賴，這是可以的。但之後要如何花錢及改變政策來做到這一點呢？

文章提到，馬克宏希望美國援助歐洲對抗俄羅斯的侵略，但他顯然對中國在太平洋地區的侵略行徑矢言保持中立。

華爾街日報社論批評，他的無益言論將削弱美國和日本在西太平洋地區對中國的威懾力量，同時會鼓舞一些美國政治人物，這些人希望減少美國對歐洲的承諾以加強抗中。

文章最後提到，如果美國總統拜登夠清醒，他應該打電話給馬克宏，問他是否試圖使川普再次當上美國總統。