鐵粉必追「迪士尼動畫展」6月來台！集結超過500件手稿一次看

▲《迪士尼動畫展》6月來台，將集結近30部經典動畫、超過500件手稿等作品展出。（圖／聯合數位文創提供，下同）



記者林育綾／台北報導

迪士尼鐵粉必追！華特迪士尼動畫工作室在今（2023）年創立滿100周年，而在全球巡迴的《迪士尼動畫展》也將於6月21日～10月11日於台北中正紀念堂展出，集結近30部經典動畫，500多件的原作手稿、素描、彩稿、概念藝術作品展出，讓粉絲重溫動畫的神奇魔法，也一窺創作的幕後故事。

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▲展覽收錄「華特迪士尼動畫工作室」從草創期的動畫技術變革，從1928年米奇初登大銀幕之作《威利汽船》 (Steamboat Willie) 開始。

《迪士尼動畫展》由華特迪士尼動畫研究圖書館（Walt Disney Animation Research Library）授權，從超過6500萬件的珍貴藝術作品中，精選出500多件的原作手稿、素描、彩稿、概念藝術作品，還有經典角色人物3D模型來台展出。

展覽詳盡收錄「華特迪士尼動畫工作室」從草創期的動畫技術變革，還有如何讓角色人物動作更加流暢的動畫實驗過程、故事分鏡、場景效果、人物設定等精彩的幕後故事，台北也將是在台灣的唯一站，集結近30部迪士尼經典動畫，以5大主題呈現，展場也將搭配播放多部動畫的經典片段。

▲▼《迪士尼動畫展》6月來台，將集結近30部經典動畫、超過500件手稿等作品展出。

從1928年米奇初登大銀幕之作《威利汽船》 (Steamboat Willie) 開始，接續1937年的《白雪公主》 (Snow White and the Seven Dwarfs)、1989年的《小美人魚》 (The Little Mermaid)、1994年《獅子王》 (Lion King)，再到近期2016年強檔動畫《動物方城市》 (Zootopia)、2018年《無敵破壞王2》、2019年《冰雪奇緣2》等，台灣站更會展出迪士尼即將上映的最新電影《星願》的動畫藝術作品。

▲▼近年作品《無敵破壞王》、《大英雄天團》等都有。（圖／聯合數位文創提供）

另外，粉絲關注的展覽限定周邊商品，包括各種實用生活小物、經典手稿、迪士尼公主系列商品、限定新品等都有，展覽即日已開賣優惠預售票、雙人套票等。