迪士尼旗下Hulu北京裁員逾90%　知情人：此前招聘要求非常高

▲目前，Hulu官方已沒有在中國招聘。（圖／翻攝自21世紀經濟）

記者鄭思楠／綜合報導

迪士尼近日宣布啟動7000人的裁員計劃，第一輪裁員本周就將啟動。作為迪士尼旗下著名的影音串流平台，Hulu也未能倖免，據《21世紀經濟》報導，Hulu北京啟動裁員。也有知情人士稱，本次Hulu北京裁員規模超過90%。

據《每日經濟新聞》報導，資料顯示，作為美國影音串流平台巨頭，Hulu由美國國家廣播環球公司和福克斯共同成立於2007年，總部位於美國洛杉磯，並在包括洛杉磯、紐約、芝加哥、北京等地設有共計8個辦公室及研發中心。

其中，北京是僅次於總部的全球第二大研發中心，也是Hulu在全球最早建立的辦公點之一。自2007年Hulu北京成立以來，其團隊規模從不到10人已經發展至約200名員工規模。

據Hulu官網介紹，Hulu北京主要包括技術研發及產品團隊。除北京之外，Hulu全球研發及產品團隊還涉及聖莫妮卡（Santa Monica）、西雅圖（Seattle）等地。

目前，Hulu官方已沒有在中國招聘。有消息稱，此次Hulu裁員補償為N+3。

一位知情人士表示，Hulu在中國以技術人員居多，且「招聘標準非常高，程序員非常多清北（清華大學、北京大學畢業的人） 」、「找工作肯定沒問題，但被裁了還是蠻唏噓的」。

據Hulu官網介紹，截至2023年2月，Hulu在美付費用戶達到4800萬人，平台影視劇超過7萬，直播頻道超過85個。