怎麼捨得吃！超商開賣「迪士尼仙草奶凍」　胡迪、巴斯光年小臉超Q

▲7-11開賣「迪士尼造型仙草奶凍／寒天愛玉凍」，即日起至5/2止可享任選2件8折、3件77折。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

迪士尼控尖叫！就有超商開賣「迪士尼造型仙草奶凍」，超可愛的巴斯光年、三眼怪與胡迪的臉龐出現在仙草奶凍上，可愛到捨不得吃，另外還有「迪士尼造型寒天愛玉凍」，找來超療癒的小熊維尼，以上新品即日起至5/2止還可享任選2件8折、3件77折，趕快把握優惠吃。

今年正逢迪士尼100週年，7-11開賣可愛爆表的「黑丸迪士尼造型仙草奶凍」，分為胡迪、三眼怪及巴斯光年3種造型，口感滑順的仙草淋上冰涼奶球超過癮；同步還有「黑丸迪士尼造型寒天愛玉凍」，有經典小熊維尼與跳跳虎造型，且12/31前憑購買發票至黑丸官網可抽東京迪士尼雙人遊機票。

▲寒天愛玉凍、仙草奶凍皆有印上超Q圖案。



▲「迪士尼100慢回彈舒壓玩具盲盒」公有6款造型，捏捏球可愛又舒壓，還能當擺飾。



另外還有「迪士尼100慢回彈舒壓玩具盲盒」，共有米奇、小熊維尼、小飛象等6款造型，可愛又舒壓的捏捏球，粉絲一定要收藏。

▲漢堡王超夯海老堡系列回來了。（圖／漢堡王提供，下同）

漢堡王每年限時回歸2個月、超容易斷貨的超夯「海老堡系列」回來了，選用遠洋超彈牙鮮味蝦餅作為主角，每一口都能吃到真實蝦肉的鮮甜滋味，再搭配新鮮蔬菜佐以法式芥末籽醬，大口咬下海味爆表，加上酸甜醬汁毫不膩口，有「Q彈海老堡」及「雙層Q彈海老堡」2種選擇，即日起於全門市開吃，且今年首度晉升成常態商品，再也不用擔心吃不到了。

▲有單層、雙層海老堡2款選擇。