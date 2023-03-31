李彥秀宣布投入港湖區立委初選　曝過世父親手書「永保初心」

▲國民黨台北市議員李彥秀。（圖／翻攝自李彥秀臉書）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨北市議員游淑慧日前表態投入黨內南港、內湖區立委初選，挑戰現任民進黨立委高嘉瑜。不過，四年前角逐港湖區立委時，輸給高嘉瑜的國民黨北市議員李彥秀31日發表參選聲明，宣布投入2024立委選舉，強調「港湖是2024立委指標選區，唯有贏得民心，才有機會國會過半；贏得港湖，才有機會讓良善彰顯。」

2016年當選港湖區立委的李彥秀，在2020年大選中，以不到1萬票差距敗給高嘉瑜。後來，李彥秀在2022年九合一大選時，回鍋參選北市港湖區議員，以3萬7669票，成為該區第1高票當選者。

李彥秀今日透過臉書發布參選聲明，她指出，2020年1月政治海嘯席捲而來，她在那一役中遭遇了挫敗；2021年突如其來的一場大病，讓她曾經挫折迷惘。曾經有很長一段時間，她把自己關在家裡，整理家中每一處角落，也整理自己紊亂的思緒。有一天整理書架時，無意間從一本許久未閱讀的書本中，翻到一張小紙條，那張紙條是24年前，她第一次參選議員時，過世父親留給她的親筆手書，寫著「永保初心，把每一天當第一天，莫忘港湖鄉親託付。」

李彥秀感嘆，生病徹底改變了她「看待生命的角度」，她認為，不論身處那個位置，都要回到原點、回到初心，「以民為本、以家為重、以國為念」，不僅是父親給予她最珍貴的禮物，更是她對港湖永遠不變的承諾。

因此，李彥秀宣布，她決定參與國民黨2024港湖區立委初選，港湖是2024立委指標選區，唯有贏得民心，才有機會「國會過半」；贏得港湖，才有機會讓良善彰顯。她強調，投入2024立委選舉，不僅是她慎重的決定，更是莊嚴的承諾，未來將本於「初心、民心、港湖心」繼續為鄉親打拚，繼續為港湖奮鬥。