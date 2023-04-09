快訊／13：19發生規模4.6地震　最大震度2級

大氣逐漸轉乾，今(9日)剩東半部有零星短暫雨，西部山區午後有短暫雨，明天起天氣逐日暖熱，周五(14日)過後中南部近山區高溫上看34度；周六(15日)將迎來另一波水氣，北部、東部、中南部山區降雨機率高，北部又有涼空氣灌頂，溫度稍降。今年首颱「珊瑚」是否生成要看周二、周三(11~12日)這二天發展。