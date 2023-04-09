快訊／13：19發生規模4.6地震　最大震度2級

▲今發生有感地震。 （圖／地震示意圖）
記者李姿慧／台北報導
氣象局地震中心報告，今(9日)下午13:19發生規模4.6地震，震央為宜蘭縣大同鄉，深度63km，最大震度宜蘭2級、桃園2級、花蓮2級、台北2級、新竹1級、台中1級、苗栗1級、南投1級、彰化1級。
▲13:19發生規模4.6地震，最大震度2級。（圖／氣象局）
【 第030號顯著有感地震地震報告 】
發震時間：112年04月09日13時19分09秒
震央位置：北緯24.64° 東經121.54°
震源深度：62.7公里
芮氏規模：4.6
相對位置：宜蘭縣政府西南西方 24.5 公里 (位於宜蘭縣大同鄉)
各地震度級：
● 宜蘭縣地區最大震度2級
2級：牛鬥、內城、冬山、南山、武塔
1級：大同、宜蘭市、南澳、蘇澳、頭城、澳花
● 桃園市地區最大震度2級
2級：桃園市
1級：三光、新屋
● 花蓮縣地區最大震度2級
2級：西寶
1級：太魯閣、花蓮市、鹽寮、和平、磯崎
● 新北市地區最大震度2級
2級：汐止
1級：新店、新北市、五股、淡水
● 新竹縣地區最大震度1級
1級：關西、五峰、竹東、峨眉
● 臺北市地區最大震度1級
1級：臺北市
● 臺中市地區最大震度1級
1級：梨山、德基
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：南庄
● 南投縣地區最大震度1級
1級：合歡山
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：彰化市、員林、二林
讀者迴響