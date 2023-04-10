男童玩「空中飛人」落水！勇父秒跳水營救溺亡　官方：他不會游泳

▲揚州一男童在景區板橋上落水，父親營救不幸溺亡。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇揚州一景區9日發生意外事故，一男童意外落水，其父親下水營救時不幸溺亡。網友發影片稱，一小男孩在度假區內玩滑索掉落，父親為救孩子自己掉下去了，下面沒有網兜等保護措施。涉事景區回應稱，是大人自己下去救援的，小孩沒事，但大人意外身亡了。

據《極目新聞》報導，一段現場搜救影片顯示，有救援人員正在水中徒步搜索，還有人乘坐小船在水面上搜索。影片發布者配文表示，「天樂湖這個設施下次別玩了，不知道最後人怎麼樣了。」

此事於4月9日發生在江蘇揚州儀征市的江揚天樂湖旅遊度假區。10日，該景區工作人員回應，他只聽說有人落水了，具體情況不清楚。

該景區一崔姓負責人此前透露，天樂湖水最深處有6至7公尺。9日下午3點多，一小孩因意外溺水，其父親下水營救遇險，工作人員把孩子救了上來，但當時沒有找到孩子父親。後來男子被救援人員救上岸，但已沒有生命徵象。

現場一名遊客稱，事發時他在現場待了10多分鐘，沒有見到男孩父親被找到。

儀征市文體廣電和旅遊局一副局長指出，男孩當時乘坐景區的「空中飛人」項目到達一側後，在步行通過木板吊橋返回時意外落水。男孩當時穿著救生衣，落水後自己劃水到了岸邊，被工作人員拉上了岸。但男孩父親見到孩子落水，情急之下直接下水營救，可能他不會游泳，不幸溺亡。目前，該局已經勒令景區相關項目停業，後續處理工作正在進行中。

轄區月塘派出所工作人員表示，當天接警後，警員前往現場參與了處置，目前此事正在處理中。