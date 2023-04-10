　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

訪美與海外年輕人座談　柯文哲：想解決問題就要拋棄「選票束縛」

▲▼柯文哲與上百位從台灣到紐約求學、工作的年輕人進行近距離座談。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

▲柯文哲與上百位從台灣到紐約求學、工作的年輕人進行近距離座談。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨主席柯文哲備戰2024總統大選，8日下午啟程訪美，抵達紐約第二天便在NORIKOH餐廳和上百位從台灣到此求學、工作的年輕人進行近距離座談，理解年輕人最關心的問題後，柯文哲也喊話，想解決問題，就必須丟掉包袱和選票的束縛，用決心和毅力，逐條、逐項進行改革。

柯文哲指出，其實無論海內外，年輕人關心的事情都一樣，他們都關心台灣的未來，他們在紐約這個繁華的都市中奮戰，也依然渴望回到台灣溫暖的家。他提到，但年輕人的問題是，台灣低薪、高房價、少子化、淪為詐騙天堂的狀況，會繼續惡化嗎？有解嗎？他直言，這些都是沉痾數十年的問題，可以解決，但沒有速成的解方。

柯文哲認為，長年來，政府製造許多人為的不公平，例如水、電費太低，國家補貼的反而是大戶，稅制也不盡公平，導致貧富差距愈拉愈大，而執政者為了短期選票考量，從不真正面對問題，做長期的規劃。他強調，想解決問題，就必須丟掉包袱和選票的束縛，用決心和毅力，逐條、逐項進行改革，「我們不能期待一天就可改變這個國家，更不要期待什麼事都不做，國家就會自動變好。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
新北狼師性侵2國中女　她還墮胎2次
快訊／長春化工槽車撞電桿翻覆！　有毒化物外洩
汽燃費催繳簡訊轟炸！　3線索破解
台7乙殺彎又出事！　17歲騎士「高速摔噴」畫面曝
周孝安和洋妞「舌吻抓下體」！　經紀人道歉認：當天他沒記憶
3妙齡女淪豬仔！　慘被餵毒囚禁21天
E奶女郎約砲未赴約挨告！　價碼意外曝光
黑車高速闖燈險撞飛國小童！　家長怒捶引擎蓋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

內湖驚爆15槍掃射槍擊案　蔣萬安怒：絕不能容忍

蔣萬安砸3920萬元推孕婦乘車補助　每胎8000不排富懷孕都可搭

這些「國家隊」有用嗎？　她列3大問題批：全都拿錢空喊口號

「朱侯郭」比一比！　黃暐瀚曝「這人」最強嘆：可惜沒政治魅力

劉世芳退選拋震撼彈！綠委曝背後原因嘆可惜　點名2人選戰艱困選區

新北議員陪站路口象徵侯「暗挺」？　徐巧芯：侯友宜跟我非常好

劉世芳放棄連任誰接棒？　陳其邁親替「這局長」回絕：別考慮他

遭費鴻泰拒辯論「冷處理」？　徐巧芯舉例林明溱：民調越打越低

明年恐繼續缺蛋　她大轟陳吉仲：還有顏面高升「農業部長」？

台積電高雄設廠傳延後　陳其邁：投資不變！市府全力配合

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

槍手騎車逃逸畫面，內湖分局東湖派出所楊鎧維說明案情

內湖驚爆15槍掃射槍擊案　蔣萬安怒：絕不能容忍

蔣萬安砸3920萬元推孕婦乘車補助　每胎8000不排富懷孕都可搭

這些「國家隊」有用嗎？　她列3大問題批：全都拿錢空喊口號

「朱侯郭」比一比！　黃暐瀚曝「這人」最強嘆：可惜沒政治魅力

劉世芳退選拋震撼彈！綠委曝背後原因嘆可惜　點名2人選戰艱困選區

新北議員陪站路口象徵侯「暗挺」？　徐巧芯：侯友宜跟我非常好

劉世芳放棄連任誰接棒？　陳其邁親替「這局長」回絕：別考慮他

遭費鴻泰拒辯論「冷處理」？　徐巧芯舉例林明溱：民調越打越低

明年恐繼續缺蛋　她大轟陳吉仲：還有顏面高升「農業部長」？

台積電高雄設廠傳延後　陳其邁：投資不變！市府全力配合

內湖驚爆15槍掃射槍擊案　蔣萬安怒：絕不能容忍

通緝犯被錯放秒衝女友家！才剛脫衣服想做一件事...警衝進抓人

台灣獨有！全家電動零售復古車年中上路實測　有望逆輸入日本

專家：共軍環台演習較去年「實質升級」　展現奪台信心

當街騷擾妹子！噁男被「扯掉假髮」禿頭現形…惱羞飛踢痛毆她

俄科學家遇火山噴發　驚險逃生畫面曝「火山石從天而降」如拳頭大

狼師性侵2國中妹上演活春宮還讓她們懷孕　2妹子都因此墮胎！

飛東京機票2188元！酷航「冬季優惠」今開跑　限時6天開搶

磚塊打死街友、木棒打傷人　屏東男因「酒精+吸毒」只判16年

油漆掩護製毒臭味！水泥工搞製毒工廠　警破門搜出海量毒品

政治熱門新聞

台積電高雄廠生變！美女議員：房價已爆

台積電高雄設廠傳延後　陳其邁：投資不變！

徐巧芯政見發表會來了！日期曝光

譴責中共環台軍演　許淑華：嚴重威脅區域和平

郭台銘今上午赴日　拼藍營總統提名

影射何志偉？　黃承國：大金牛掃了嗎

遭控「黃承國小三」　她發懸賞金擷證據：再亂放話就提告！

綠今提名賴清德選總統　兩岸論述受矚

放棄民進黨立委提名　劉世芳個人因素退選

汽燃費詐騙簡訊瘋傳連「他」也受害　大轟：政府繼續放任不管？

鍾東錦上任首波人事異動　5局處長換人做

軍公教年金改革　郭台銘：軍公教的苦，郭懂！選上恢復政府承諾

馬克宏「棄台論」惹議　游錫堃：不管其他國家死活？

35共機、8艘共艦擾台航跡圖曝　15架次逾越海峽中線

更多熱門

相關新聞

搶青年票！　藍綠白出奇招

搶青年票！　藍綠白出奇招

2024大選腳步漸近，青年選票成為兵家必爭之地，綠藍白3黨均努力向青年招手，賴清德接掌民進黨主席後，頒布「3、6、12」的青年工作目標，力求擴大青年軍陣容、打入異溫層。國民黨主席朱立倫則著手整合黨內各成派系的青年組織，並透過智庫在青年族群中「獵人頭」，找尋適合參政的人選。民眾黨的政黨組成與支持族群本就較年輕化，持續透過空戰保持黨主席柯文哲的曝光，下半年柯並將前進校園與青年接觸。

柯文哲抵紐約機場　支持者喊柯總統

柯文哲抵紐約機場　支持者喊柯總統

柯文哲合體徐巧芯「吃涼麵送暖」　本人開心喊：我會一直樂觀拼命

柯文哲合體徐巧芯「吃涼麵送暖」　本人開心喊：我會一直樂觀拼命

影／梳油頭、做西裝！柯P赴美大改造　「當個型男真不容易」

影／梳油頭、做西裝！柯P赴美大改造　「當個型男真不容易」

被朱立倫納「非綠聯盟」對象　柯文哲不領情：有本事就整合民進黨

被朱立倫納「非綠聯盟」對象　柯文哲不領情：有本事就整合民進黨

關鍵字：

柯文哲紐約年輕人

讀者迴響

熱門新聞

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

即／台鐵死傷事故！桃園-中壢採單線雙向行車

最危險體位！男子做一半「陰莖爆血」斷掉

2波全台變天　「雨更大」時間曝

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

即／淡江大學前副校長墜樓！12F直墜地面身亡

萬人朝聖新莊麥當勞變「麥當當」　律師一看：笑不出來

即／62歲淡大前副校長墜樓亡！原因曝光

更多

最夯影音

更多
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面