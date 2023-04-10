訪美與海外年輕人座談　柯文哲：想解決問題就要拋棄「選票束縛」

▲柯文哲與上百位從台灣到紐約求學、工作的年輕人進行近距離座談。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨主席柯文哲備戰2024總統大選，8日下午啟程訪美，抵達紐約第二天便在NORIKOH餐廳和上百位從台灣到此求學、工作的年輕人進行近距離座談，理解年輕人最關心的問題後，柯文哲也喊話，想解決問題，就必須丟掉包袱和選票的束縛，用決心和毅力，逐條、逐項進行改革。

柯文哲指出，其實無論海內外，年輕人關心的事情都一樣，他們都關心台灣的未來，他們在紐約這個繁華的都市中奮戰，也依然渴望回到台灣溫暖的家。他提到，但年輕人的問題是，台灣低薪、高房價、少子化、淪為詐騙天堂的狀況，會繼續惡化嗎？有解嗎？他直言，這些都是沉痾數十年的問題，可以解決，但沒有速成的解方。

柯文哲認為，長年來，政府製造許多人為的不公平，例如水、電費太低，國家補貼的反而是大戶，稅制也不盡公平，導致貧富差距愈拉愈大，而執政者為了短期選票考量，從不真正面對問題，做長期的規劃。他強調，想解決問題，就必須丟掉包袱和選票的束縛，用決心和毅力，逐條、逐項進行改革，「我們不能期待一天就可改變這個國家，更不要期待什麼事都不做，國家就會自動變好。」