影／梳油頭、做西裝！柯P赴美大改造　「當個型男真不容易」

▲柯文哲訪美大改造。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者崔至雲／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲今（8日）出發前往美國訪問20天，下午抵達桃園機場時明顯與之前打扮不一樣，不僅往常的瀏海不見了，西裝也換新的了。晚間柯文哲臉書分享，「出訪不容易，做造型更是辛苦！」，原來是太太陳佩琪及台北市前副市長黃珊珊兩人一起幫忙改造，柯更自嘲，「我一向不修邊幅，要當個型男真的是不容易」。

柯文哲稍早在臉書上放上影片，影片中總統級裁縫師李萬進細細幫他測量身形，甚至直接建議柯文哲「先把手機腰包拿下來，再說」，也說「主席，現在有比較胖喔！」柯文哲則回應，「有啦！胖一點啦！但差不多！」。柯文哲在影片裡還說「為什麼每個人都說我穿高腰褲，我明明沒有特別去買，還是我腳太長」。

整個改造過程，柯文哲在臉書上分享，平常他空氣瀏海跟高腰褲很習慣了，但這陣子大家建議他換個造型。趁著訪美前做新西裝，陳佩琪親自選了老字號的西服店，幫他訂做經典款黑色、米白兩套，總統級裁縫師李萬進看到他只有一句話「先把手機腰包拿下來，再說」。

柯文哲也說，黃珊珊介紹他另一間時尚新潮的西服店，運用3D掃描測量尺寸，讓衣服更貼身。師傅還特別提醒，穿上西裝不可駝背，看起來才會挺拔。西裝有了，髮型可不能馬虎，黃珊珊找她20多年的好友髮型師Andy，贊助他超尊爵的剪髮。

柯文哲說，昨天新裝亮相，很多記者都說差點認不出來。「我一向不修邊幅，要當個型男真的是不容易！美國見！」。