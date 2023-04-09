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快訊／國8離奇事故！小客車「撞到牛」再撞1車　車頭全毀牛慘死

▲國道8號新吉路段9日晚間發生追撞事故。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲國道8號新吉路段9日晚間發生追撞事故。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

記者閔文昱／綜合報導

國道8號西向1.7k新吉路段晚間9點51分發生一起交通事故，一輛小客車行經該路段時撞到一頭牛，隨後再追撞另一小客車，造成牛隻慘死，小客車車頭也嚴重毀損。警方獲報後將路段封閉，目前事故已排除，交通恢復通行，詳細事故原因還有待進一步調查釐清。

▲國道8號新吉路段9日晚間發生追撞事故。（圖／翻攝自記者爆料網）

有目擊者指出，事故發生前就看到一隻白色的牛大搖大擺「逆向」行走在國道上，不少車輛都紛紛閃避，不料還等不到相關單位前來處理就發生事故。

▲國道8號新吉路段9日晚間發生追撞事故。（圖／翻攝自記者爆料網）

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