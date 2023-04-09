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港女來台包車「臨時放鳥」！司機開160公里撲空氣炸：第一次遇到

▲▼香港女子來台遊玩前先包車，沒想到竟臨時放鳥。（圖／翻攝臉書）

▲香港女子來台遊玩前先包車，沒想到竟臨時放鳥。點圖可放大。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

許多外國遊客來台灣時，會選擇包車出遊。不過，台中一名業者指控，日前接到香港一名何姓小姐包車出遊的請求，當天開了160公里的車跑到桃園機場接人，結果竟慘遭放鳥，氣得他將對話公布在網路上，事件引起討論後，也有許多香港人不斷留言道歉，希望業者能夠息怒。

這間旅遊業者在臉書發文指控，3月多接到何姓小姐的訂單，對方告知4月4日有2人要搭車，希望能夠包車前往宜蘭礁溪。

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旅遊業者聽完以後，也在行程準備出發現進行確認，雙方溝通並沒有出現什麼問題。豈料何女抵達台灣當天，突然傳訊告知，因為提早抵達機場，因此購買了巴士車票，不必再包車前往宜蘭，希望下次再合作。

▲▼香港女子來台遊玩前先包車，沒想到竟臨時放鳥。（圖／翻攝臉書）

▲何女來台前先預約包車，沒想到司機開了160公里到桃園機場，竟然慘遭放鳥。（圖／翻攝臉書）

業者聽完後瞬間傻眼，大老遠從台中出發，開了160公里前往桃園機場，沒想到人都到了，卻遭到旅客放鳥，讓他氣得直言「做這行業8年了，第一次讓我遇到有這樣的人」。

業者的貼文曝光後，不少香港人感到十分羞愧，在下方留言道歉，「香港人真的要先收按金（保證金），太多這類人」、「我代這種香港人跟你道歉，真的是太可惡了」、「為了香港人這個身分認真地道歉，非常不好意思，帶給大家麻煩」、「作為香港人，真的覺得很抱歉。」

事後，業者也說，這幾天有許多人替他抱不平，甚至有人想幫忙支付車資，但他的用意是想讓提醒大眾，這名何姓女子不守信用，「我相信香港人不會這樣，至少8年來從沒遇過」，還是相當歡迎香港人來台遊玩，後續他也將改善流程，提前收取訂金，避免往後再發生類似狀況。

 

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