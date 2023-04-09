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大陸 大陸焦點 特派現場

張家界跳崖4人身分曝　23歲女發最後動態！家屬慟致死原因

▲▼張家界天門跳崖。（圖／翻攝微博）

▲張家界天門山發生集體跳崖，西線玻璃棧道關閉數日。（圖／翻攝微博）

記者許力方／綜合報導

湖南張家界市天門山景區4日發生一起集體跳崖事件，有3男1女在山頂西線玻璃棧道翻越護欄，其中3男已墜落身亡，女子因服毒被救下，但送醫搶救無效死亡，官方證實4人均輕生，排除其他因素。事件引發網路熱議，關注4名死者身分，發現他們最小的23歲、最大的34歲，女子的弟弟爆料，姊姊沉迷狼人殺遊戲，她生前最後一篇發文也隨之曝光。

綜合陸媒報導，4名死者都來自不同省市，出身農村、到外工作，張男在廣東打工、彭男在南方各省市打零工、陳女在佛山打工，年紀最大的劉男也在南方打工，警方根據現場的遺書，初步判定4人都是自殺。

景區的玻璃棧道都是依靠著懸崖峭壁建設而成，地面由大塊的透明玻璃組成，因此旅客可往下欣賞絕壁的風景。意外發生後，西線玻璃棧道關閉了幾天，直到7日恢復開放，負責人受訪時表示，將進一步加強安全巡視，在重點區域加派人手，加強對突發事件的應對能力。

據了解，陳女當時因服毒嘔吐不止、無力，被成功救下，工作人員曾嘗試搶救，家屬受訪時坦言，從步道坐纜車下山要37分鐘，加上到醫院的路程，最後宣布搶救無效，陳女是唯一屍首完整的人。警方發現，3克就能危害生命的毒藥，他們服用遠超致死水平10倍的量。

4人中唯一的陳姓女子來自四川，是4人中年紀最小的，生前曾在朋友圈發過2篇動態，第一篇提及「睡美人」，跳崖前她再度發文，附上一張裝滿液體的水瓶照，之後便發生憾事。事發後，她的弟弟受訪時表示，姊姊平時愛玩狼人殺遊戲，非常著迷；警方調查，她共有4支手機，其中一支沒有上鎖，正在進一步調查中。

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▼女子最後貼文曝光。（圖／翻攝微博）

▲▼張家界天門跳崖。（圖／翻攝微博）

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