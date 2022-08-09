　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

參加自行車賽遇死劫！女選手下坡轉彎「衝出懸崖」墜40公尺變形亡

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省張家界市8日舉辦第十屆「金健杯」天門山天路自行車挑戰賽，一參賽女子從賽道衝出，直墜40公尺，摔下山崖全身變形身亡。有參賽選手透露，不幸身亡的女選手在比賽中取得了第32名的好成績。8日下午，賽事組委會工作人員庹先生證實，確有一名參賽女子在下坡時摔下懸崖。

據現場影片顯示，山間公路轉彎處，一輛自行車倒在地上。轉彎處是懸崖，懸崖下方的公路上躺著一名身穿比賽服的女子，其他比賽選手正在對其進行心肺復甦。急救人員趕到後，將女選手送醫院。影片旁白稱，事發在下坡8公里的位置，女選手是在下山時摔下了懸崖。

據《新京報》報導，庹先生表示，事發地位於一彎道下坡路段，「當時是比完賽後下坡轉彎出事的，本身山路就比較險峻。」

▲▼張家界自行車賽跌落騎手已去世。（圖／翻攝自影片）

▲張家界自行車賽跌落騎手已去世。（圖／翻攝自影片）

8日下午5點半，大賽組委會另外一名工作人員也表示，確有一女子在今天下午的自行車賽中出現事故，該女子已被送到附近醫院。

挑戰賽一名選手透露，受傷的是女子公路組的選手。他表示，該賽道山上彎路多，坡度陡，「從山上直接摔下來有40公尺。」

▲▼張家界自行車賽跌落騎手已去世。（圖／翻攝自影片）

▲其他選手正搶救墜落女選手。（圖／翻攝自影片）

下午6點左右，張家界市人民醫院分診台工作人員表示，下午確有一名自行車賽的選手被送到醫院，「當時值班的是我同事，據說送到醫院時已經去世了。」該工作人員回憶，下午3點左右，這名選手的遺體被送往醫院太平間。

張家界市人民醫院太平間負責人8日也透露，今日下午2點左右，他接到院方電話，「說人在急診科搶救無效。」3點左右，遺體被送至太平間，「遺體額頭有明顯擦傷。」

公開資料顯示，8月8日，湖南省第十屆 「金健杯」天門山「天路」自行車挑戰賽在張家界天門山景區舉行，共計2000人參加。比賽線路全長16公里，以天門路為起點，天門洞停車場為終點，途經通天大道。

張家界市文化旅遊廣電體育局發通報稱，8月8日12時左右，在張家界市舉辦的第十屆「天路」自行車挑戰賽結束後，參賽騎手賀某騎行返程途中，於下山公路一彎道處不幸發生意外跌落，經搶救無效死亡。事故發生後，相關職能部門及賽事舉辦方已迅速展開情況調查及善後處置工作。

►不但打折而且超方便！快用「蜂蜜蘋果慕斯」幫狗狗清潔牙齒

ET快訊
快訊／愛荷華州「Google資料中心」驚傳爆炸　3人重傷
快訊／林智堅論文案審定進度　台大11:00最新說明
「00878、00900」存股哪支最長久？　網秒選它
台女孩困柬埔寨「7天被侵犯9次」！　遭電擊滿身血
快訊／高雄騎士撞外送員！倒地抽搐無心跳　搶救不治
快訊／衛福部下令社區篩檢站退場　全國疫情警戒擬降級
陸21歲男搭訕13歲少女被拒　菜刀狂砍「人已倒地繼續剁」
快訊／珍奶吸管卡文湖線車門！　100乘客被迫下車
快訊／Google搜尋掛了！　查關鍵字出現「錯誤」頁面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京一鍵導航到台北！App上線「京台高鐵」陸網嗨爆：2035去台湾

參加自行車賽遇死劫！女選手下坡轉彎「衝出懸崖」墜40公尺變形亡

平頭男疑搭訕13歲少女被拒　拿出菜刀狂砍「人已倒地還繼續剁」

唐山「燒烤店打人案」4受害女身亡　公安廳長猝逝、傳妻女也暴斃

阿嬤1個月換20男友　約會全去「水果店」玄機曝光

他跳江自盡反變「碰瓷」　要警察掏錢：不然不給你救

兒子升高中考差了　虎媽怒撕他「一整牆獎狀」：到底哪一步走錯了

旅客遺失「行李箱盲盒」掛網出售　網紅開箱摸出1.7萬項鍊惹議

正妹直播賣貨一半胸部「電梯向下」！畫面網看傻眼：掉下去了

陌生網友PO文「想器捐」！她見內容嚇壞報警　結果真的救到人

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

潤娥唱出「獅子吼」太妍急阻止！　秀英脫衣拚了…還變身司機ＸＤ

穿好看服裝秀身材被嫌　她：難道要老了當壽衣？

王家梁堅持「各自開車出門」！　許維恩氣喊「抓姦」：活膩了

北京一鍵導航到台北！App上線「京台高鐵」陸網嗨爆：2035去台湾

參加自行車賽遇死劫！女選手下坡轉彎「衝出懸崖」墜40公尺變形亡

平頭男疑搭訕13歲少女被拒　拿出菜刀狂砍「人已倒地還繼續剁」

唐山「燒烤店打人案」4受害女身亡　公安廳長猝逝、傳妻女也暴斃

阿嬤1個月換20男友　約會全去「水果店」玄機曝光

他跳江自盡反變「碰瓷」　要警察掏錢：不然不給你救

兒子升高中考差了　虎媽怒撕他「一整牆獎狀」：到底哪一步走錯了

旅客遺失「行李箱盲盒」掛網出售　網紅開箱摸出1.7萬項鍊惹議

正妹直播賣貨一半胸部「電梯向下」！畫面網看傻眼：掉下去了

陌生網友PO文「想器捐」！她見內容嚇壞報警　結果真的救到人

北京一鍵導航到台北！App上線「京台高鐵」陸網嗨爆：2035去台湾

熱火王牌主控竟被叫「肥仔」　羅瑞：我根本不關心

立陶宛外長：譴責中國軍事演習　台灣不能成為第二個烏克蘭

南韓暴雨！馬路「140kg人孔蓋」撐不住水壓噴發　炸裂慘況曝光

身高170少女17歲生日陪車震　銷魂後竟提告！他因這點無罪

何如芸被「抓姦在床」認了　電話一接起兒爆氣：怎麼又打來！

填表「懶得寫戶籍地址」…鄭家純曝超狂神技！　網讚爆：好主意

快訊／愛荷華州「Google資料中心」驚傳爆炸　3人重傷

快訊／林智堅論文案審定進度　台大11:00記者會說明

藍委投書《華郵》：譴責中共實彈飛越台灣上空　錯判情勢摧毀和平

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

大陸熱門新聞

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

華春瑩發文向台灣喊話！陸網揪1細節反砲轟

唐山打人案水太深？公安廳長突猝逝　網傳妻女跟著暴斃…4受害女子也身亡

阿嬤1個月換20男友　約會全去「水果店」玄機曝光

兒升高中考差　媽怒撕整牆獎狀

外地工作！老婆突獻身8月後產子

網紅開箱「行李箱盲盒」引熱議

平頭男疑搭訕13歲少女被拒　拿出菜刀狂砍

華春瑩：台北有38家山東餃子　台灣是中國一部分

他跳江反變「碰瓷」　要警察掏錢：不然不給你救

陌生網友PO文：想器捐！她見內容嚇壞報警

美日澳聯合聲明「一個中國」附但書！ 陸加碼批日：何來專屬經濟區

快訊／陸發布「航行警告」！南海實彈軍演　禁止駛入

不爽封城狂被報　海南日報開罵澎湃新聞

更多熱門

相關新聞

單車阿伯鬼切左轉　移工酒後騎電動車慘摔

單車阿伯鬼切左轉　移工酒後騎電動車慘摔

新北市一名泰籍移工酒後騎乘電動二輪車，在直行時為了閃避一名要左轉的單車阿伯，失控自摔倒地在地上翻滾，鬼切左轉的阿伯若無其事地離開現場，移工經救護人員送醫無大礙，但經酒測1.24mg/L，依公共危險罪送辦，後續將循線約談單車阿伯到案。

MotoGP／杜卡迪奪英國站冠＋季軍

MotoGP／杜卡迪奪英國站冠＋季軍

男主人墜崖受傷　忠狗守護36小時救命

男主人墜崖受傷　忠狗守護36小時救命

保時捷進軍電動自行車

保時捷進軍電動自行車

新店拳館選手遭KO　2小時後腦死

新店拳館選手遭KO　2小時後腦死

關鍵字：

張家界自行車單車比賽墜崖

讀者迴響

熱門新聞

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

辭掉20年西瓜哥哥「40歲晉升CEO」！砸600萬創業

抗乳癌30年！奧莉薇亞紐頓強病逝

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

水電工飛澎湖卻到柬埔寨！誆當AV男優手法曝

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

台男跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

快訊／38歲劉香慈驚喜宣布「懷第3胎」！

快訊／嘉義文化夜市凌晨大火　連燒7店鋪

BLACKPINK要來了！　「明年高雄開唱」世界巡迴場次公佈

烏克蘭妹不敢吃鼎泰豐辛酸原因曝　一去悲劇了

劉文正消失30年爆發福　他親揭真相...吐「神隱真實心聲」！

更多

最夯影音

更多
工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩
蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面