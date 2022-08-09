參加自行車賽遇死劫！女選手下坡轉彎「衝出懸崖」墜40公尺變形亡

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省張家界市8日舉辦第十屆「金健杯」天門山天路自行車挑戰賽，一參賽女子從賽道衝出，直墜40公尺，摔下山崖全身變形身亡。有參賽選手透露，不幸身亡的女選手在比賽中取得了第32名的好成績。8日下午，賽事組委會工作人員庹先生證實，確有一名參賽女子在下坡時摔下懸崖。

據現場影片顯示，山間公路轉彎處，一輛自行車倒在地上。轉彎處是懸崖，懸崖下方的公路上躺著一名身穿比賽服的女子，其他比賽選手正在對其進行心肺復甦。急救人員趕到後，將女選手送醫院。影片旁白稱，事發在下坡8公里的位置，女選手是在下山時摔下了懸崖。

據《新京報》報導，庹先生表示，事發地位於一彎道下坡路段，「當時是比完賽後下坡轉彎出事的，本身山路就比較險峻。」

▲張家界自行車賽跌落騎手已去世。（圖／翻攝自影片）

8日下午5點半，大賽組委會另外一名工作人員也表示，確有一女子在今天下午的自行車賽中出現事故，該女子已被送到附近醫院。

挑戰賽一名選手透露，受傷的是女子公路組的選手。他表示，該賽道山上彎路多，坡度陡，「從山上直接摔下來有40公尺。」

▲其他選手正搶救墜落女選手。（圖／翻攝自影片）

下午6點左右，張家界市人民醫院分診台工作人員表示，下午確有一名自行車賽的選手被送到醫院，「當時值班的是我同事，據說送到醫院時已經去世了。」該工作人員回憶，下午3點左右，這名選手的遺體被送往醫院太平間。

張家界市人民醫院太平間負責人8日也透露，今日下午2點左右，他接到院方電話，「說人在急診科搶救無效。」3點左右，遺體被送至太平間，「遺體額頭有明顯擦傷。」

公開資料顯示，8月8日，湖南省第十屆 「金健杯」天門山「天路」自行車挑戰賽在張家界天門山景區舉行，共計2000人參加。比賽線路全長16公里，以天門路為起點，天門洞停車場為終點，途經通天大道。

張家界市文化旅遊廣電體育局發通報稱，8月8日12時左右，在張家界市舉辦的第十屆「天路」自行車挑戰賽結束後，參賽騎手賀某騎行返程途中，於下山公路一彎道處不幸發生意外跌落，經搶救無效死亡。事故發生後，相關職能部門及賽事舉辦方已迅速展開情況調查及善後處置工作。