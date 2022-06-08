坐椅嗆「有種丟我下去」　2麻吉開玩笑抬他扔出陽台！慘摔9米重傷

▲坐上椅子嗆「有種丟我下去」，慘遭2麻吉扔出陽台摔重傷。（圖／翻攝寧鄉市人民法院）



記者許力方／綜合報導

湖南發生一起震驚社會的意外，4名好麻吉日前相約開車出遊，前往張家界某度假村，在房內聊天時，其中3人開玩笑要把賀姓友人從陽台丟下去，賀男反嗆「有種把我丟下去」，不料玩笑間，2名好友真的將他坐的椅子抬起假裝外傾，陽台真的斷裂，害得賀男從9米高摔落重傷，法院判處2人需要賠償台幣約92萬元。

事發於2020年3月，4人相約一同自駕前往張家界旅遊，入住了一間渡假村，6日下午4人在房間陽台聊天，期間3人開玩笑說要把賀男從陽台丟下去，賀男隨口反擊：「有種把我丟下去試試！」並坐上陽台空置的座椅上，接著文姓、王姓男子一前一後把他連人帶椅抬起來靠像陽台護欄，假裝要向外倒，結果陽台護欄撐不住重量斷裂，王男、賀男便從9米高處滾落到房間下方的馬路上。

賀男受重傷被緊急送往張家界市人民醫院，經住院治療4天，花費醫藥費近5000人民幣（約台幣2.2萬元），當時費用是由度假村來支付。直到4天後，賀男出院並轉院治療，又住院25天，花費8萬餘人民幣（約台幣35萬元）度假村並負責預繳了2萬人民幣（約台幣8.8萬元）。

經醫院診斷，賀男下頷骨折只能張口1度，加上左脛骨骨折、左膝關節受損導致左膝關節功能障礙，構成重度傷殘。賀男對好友文男、王男及度假村提告求償，湖南高院認定，賀男的醫藥費、護理費、傷殘賠償金等各項損失共計21萬人民幣（約台幣92萬元）。

法院認為，文、王2人以開玩笑的形式將賀男抬向陽台護欄邊緣，雖然主觀上沒有讓他受到傷害的故意，但客觀上導致從陽台跌落致傷的損害後果，與二人的行為具有直接關聯性。綜合考慮2人的過錯程度和行為的原因力，應負事故的主要責任，人各承擔事故30%的責任；度假村責任的部分，經實地勘察，事發陽台距地面近10米，唯一防護措施是木質護欄，在安全保障義務範圍內，應承擔20%的補充責任。至於賀男對自身損害的發生存在過錯，可以減輕侵權人的責任，法院綜合考慮減輕責任比例為20%。

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