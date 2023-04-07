張家界3男1女集體跳崖！官方「情況通報」　家屬淚：以為去打工了

▲張家界天門山景區。（圖／翻攝自百度百科）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸張家界天門山玻璃棧道驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。事後，不少網友猜測，是否與邪教有關，相關討論一度登上微博熱搜榜。7日一早，官方發布通告回應。

張家界市永定區人民政府新聞辦公室4月7日通過其官方客戶端「掌上永定」發布《情況通報》，4月4日13時30分許，4名外省人員（三男一女）在天門山跳崖，其中女子被及時制止。

通報強調，經公安部門查明，3名男子已跳崖身亡，女子跳崖前因服毒，經緊急送醫搶救無效死亡，4人均是自殺，排除刑事案件及其他因素。事件發生後，市、區高度重視，迅速展開搜救、善後等工作。目前後續相關工作正在進行中。

事件最初是由一份在網上流傳的文件所爆出，4名跳崖者的年齡等基本資訊也被揭露，分別來自福建、河北、河南、四川，年齡介於22歲至33歲，3男1女。官方調查後，根據現場留下的遺書等物品，判定4人皆為輕生。

此外，據《極目新聞》報導，死者多數在外地打工，因此有死者家屬至今還不知情，以為他們在外地打工。

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