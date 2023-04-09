慶祝勞動節！台東健走愛地球活動2千勞工參加

▲台東健走愛地球活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為歡慶五一勞動節，台東縣政府與台東縣總工會於9日在台東森林公園舉辦健走活動，吸引近2千位勞工朋友參加，參加的民眾自活動地點經苗圃、鷺鷥湖，回到圓形廣場進行健走活動，路線約5公里。

今日活動在森林公園圓形廣場辦理，縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、台東縣總工會理事長蔡富發及理監事、各職業工會理事長、社會處長陳淑蘭、各民代助理等貴賓與會，有氧舞蹈熱舞表演揭開序幕，縣長饒慶鈴表示，近2年受疫情影響，各地產業受創，縣府持續推動「安心即時上工計畫」等方案協助勞工朋友，自109年來共申請5567個職缺，協助勞工渡過生計難關。此外，縣府積極推動勞工在考試及訓練2部份，增加各類別職業訓練；去年啟用了「中餐、素食及烘培即測即評考場考照」大樓，與聖母醫院合作辦理照顧服務員考場，讓勞工朋友不需舟車勞頓前往外縣市考試，提升職場勞工技能水準及增加錄取率。

另外，今年在移工方面，縣府推出外籍家庭看護工照護提升補充教育訓練計畫，為全台第2個辦理縣市，安排專業居服員與雙語通譯人員到府指導，透過專業照護技巧指導及諮詢課程，協助新進移工在家中照顧長輩的專業技巧，提升外籍看護工居家照護技能，讓所有長輩得到更專業適切照顧，指導時間依每位被看護者的身體狀況及家庭需求而有不同，進行滾動調整。申請家庭無須負擔任何費用，歡迎有需求民眾可電洽縣府社會處勞工行政科(089-328254轉369李小姐)。