在星空下看電影！　台東婦幼月活動縣立體育館廣場開跑

▲台東縣政府。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

在星空下看電影的感動是什麼？在台東就體驗得到！為推動親子情感交流，台東縣政府8 日於縣立體育館廣場舉辦台東縣112年婦幼月-Taitung Happy Fun電影-星空電影院活動。首次邀請知名親子YouTuber-SunnyYummy來台東與大家一同體驗。

社會處長陳淑蘭提到，今天舉辦「Taitung Happy Fun電影」第1場，4/29在關山國小為第2場，播放強檔卡通影片「1／2的魔法」，9日則有「台東縣112年歡慶兒童節系列活動-我們FUN假趣」，包括闖關攤位活動、親子DIY體驗及水球大戰等。

活動現場為熱鬧嘉年華會，以電影為主題，邀請親子家庭共襄盛舉，爸爸媽媽陪孩子一起裝扮成卡通電影主角，有扮演超人鋼鐵俠或公主，造型用心又吸睛。還有打彈珠、套圈圈、保齡球等有趣闖關遊戲、DIY手作區、有獎徵答等，活動中邀請親子YouTuber-Sunny Yummy與大家一同體驗。

重頭戲則是晚間星空電影院，首場次播放「寵物當家2」，星空下大家席地而坐，微微涼風吹來相當愜意。活動資訊在台東縣政府社會處FB粉絲專頁，歡迎大小朋友一起來FUN輕鬆。