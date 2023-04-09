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台東婦幼月！饒慶鈴陪伴大小朋友一起FUN假趣

▲9日在台東森林公園舉辦「我們FUN假趣」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲9日在台東森林公園舉辦「我們FUN假趣」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府運用公益彩券盈餘，規劃兒童節fun電活動，9日在台東森林公園舉辦「我們FUN假趣」，現場吸引逾2,000人參與，並邀請東森YOYO家族成員到現場，大小朋友在藍天下奔跑放電。縣長饒慶鈴提到，台東12歲以下兒童和嬰幼兒約有2萬3千名，縣府提升全縣托育能量，減輕家長照顧負擔，積極辦理多元活動，增加親子共遊空間，營造台東友善生養環境。

▲9日在台東森林公園舉辦「我們FUN假趣」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴表示，現代父母因為工作繁忙，陪伴孩子機會減少，為了促進家庭親子交流機會，縣府舉辦專屬於家庭親子活動。近年縣府積極建置完善生養育規劃，秉持「開放、整合、創新」施政理念，推動首創全國「類公共化」托育補助政策，辦理托育人員在職訓練，推動公托師生比降至1:4等，致力佈建托育相關資源，包括興建台東市兒少家庭福利館、太麻里綜合社福館、台東縣青少年福利服務中心以及「老幼共融」樂齡大樓等。

▲9日在台東森林公園舉辦「我們FUN假趣」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

社會處長陳淑蘭指出，提升兒童照顧品質是縣府責無旁貸工作。今年社會處規劃一系列婦幼月活動，包括婦女節公益義賣及新住民嘉年華、昨日在體育館廣場的星空親子電影院，今天則在森林公園辦理親子共遊活動，4/29在關山國小有壓軸Taitung Happy Fun星空電影院，請大小朋友不要錯過。

▲9日在台東森林公園舉辦「我們FUN假趣」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今日活動有小朋友最喜歡的跑跳天堂，氣墊樂園、製造親子回憶的大頭貼機、培養益智的闖關攤位活動、親子DIY體驗、凝聚家庭的親子小鐵人趣味競賽、展現創意美學的野餐佈置比賽；舞台上有夢幻泡泡人的互動泡泡、神奇魔逗先生的奇幻時刻、小丑爸爸歡樂秀的氣球美學，最後壓軸讓全場小孩子瘋狂的東森YOYO家族，滿足大小朋友的童話夢想。活動結束前主辦單位舉辦「水球大戰」，給全台東親子家庭最深刻的幸福滋味與回憶。

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