青少年海洛因成癮死亡率高10倍　美沙冬替代療法可延長存活期

▲嘉南療養院張耿嘉博士分享美沙東替代療法的研究。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

衛生福利部玉里醫院日前邀請嘉南療養院一般精神科主任張耿嘉博士蒞臨演講，分享在成癮精神醫療臨床工作執行的研究經驗。張博士演講時表示，身為成癮科醫師，最常被患者詢問：「美沙冬替代療法對我有什麼好處？」根據張耿嘉主任研究發現，海洛因成癮的青少年死亡率為平常人之10倍，而使用美沙冬替代療法將可使成癮者存活期增加將近8年。



海洛因成癮患者共用針頭的血液感染問題在2000年代倍受公衛界重視，為處理此議題，我國因此推動了美沙冬試辦計畫，嘉南療養院是四所試辦機構中的其中之一，張耿嘉主任長期投入替代療法的臨床與實證工作，用8年的時間追蹤約一千多位海洛因成癮者，結合蒙地卡羅法和羅吉斯迴歸的半母數分析外推存活率，於2015發表了研究，而這篇也是亞洲少有的美沙冬替代療法對於海洛因成癮者死亡率影響的研究。

▲張耿嘉博士對美沙東替代療法的研究對於海洛因成癮患者和家屬，是很重要的醫學知識。

根據這篇研究張主任也發現一個問題，在追蹤接受替代療法死亡的成癮者當中，約有1／4為自殺死亡，在對比外國海洛因成癮者，不論是精神還是情緒困擾，都有超過25%的人同時接受精神科藥物治療，在台灣卻不到6%，張主任推測有可能是因為社會對成癮者各種標籤汙名化，以致於他們抗拒就診，連帶使得情緒逐漸惡化影響生活品質，導致自殺率上升。



張主任後續針對268名成癮者所做的評估研究發現，「情緒障礙」是造成成癮者生活最大的負面因素，而接受替代療法不僅能延長他們的存活期，也大幅改善生活品質。而大眾若能以鼓勵關心取替仇視責罵，讓成癮者穩定接受治療，就能早日擺脫毒癮依賴，復歸社會。



玉里醫院於2000年成立東區藥癮示範中心，為花東地區藥癮病人提供專業性、可近性的服務。目前院本部(玉里鎮中華路448號)有提供美沙冬替代治療，門診時間:星期二下午2:00~5:00，每日服藥時間:下午5:30~7:00，民眾如有需求亦可電話連絡：（03）8886141-1174~1176。