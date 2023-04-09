　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

青少年海洛因成癮死亡率高10倍　美沙冬替代療法可延長存活期

▲嘉南療養院張耿嘉博士分享美沙東替代療法的研究。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲嘉南療養院張耿嘉博士分享美沙東替代療法的研究。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

衛生福利部玉里醫院日前邀請嘉南療養院一般精神科主任張耿嘉博士蒞臨演講，分享在成癮精神醫療臨床工作執行的研究經驗。張博士演講時表示，身為成癮科醫師，最常被患者詢問：「美沙冬替代療法對我有什麼好處？」根據張耿嘉主任研究發現，海洛因成癮的青少年死亡率為平常人之10倍，而使用美沙冬替代療法將可使成癮者存活期增加將近8年。
 
海洛因成癮患者共用針頭的血液感染問題在2000年代倍受公衛界重視，為處理此議題，我國因此推動了美沙冬試辦計畫，嘉南療養院是四所試辦機構中的其中之一，張耿嘉主任長期投入替代療法的臨床與實證工作，用8年的時間追蹤約一千多位海洛因成癮者，結合蒙地卡羅法和羅吉斯迴歸的半母數分析外推存活率，於2015發表了研究，而這篇也是亞洲少有的美沙冬替代療法對於海洛因成癮者死亡率影響的研究。

▲嘉南療養院張耿嘉博士分享美沙東替代療法的研究。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲張耿嘉博士對美沙東替代療法的研究對於海洛因成癮患者和家屬，是很重要的醫學知識。

根據這篇研究張主任也發現一個問題，在追蹤接受替代療法死亡的成癮者當中，約有1／4為自殺死亡，在對比外國海洛因成癮者，不論是精神還是情緒困擾，都有超過25%的人同時接受精神科藥物治療，在台灣卻不到6%，張主任推測有可能是因為社會對成癮者各種標籤汙名化，以致於他們抗拒就診，連帶使得情緒逐漸惡化影響生活品質，導致自殺率上升。
 
張主任後續針對268名成癮者所做的評估研究發現，「情緒障礙」是造成成癮者生活最大的負面因素，而接受替代療法不僅能延長他們的存活期，也大幅改善生活品質。而大眾若能以鼓勵關心取替仇視責罵，讓成癮者穩定接受治療，就能早日擺脫毒癮依賴，復歸社會。
 
玉里醫院於2000年成立東區藥癮示範中心，為花東地區藥癮病人提供專業性、可近性的服務。目前院本部(玉里鎮中華路448號)有提供美沙冬替代治療，門診時間:星期二下午2:00~5:00，每日服藥時間:下午5:30~7:00，民眾如有需求亦可電話連絡：（03）8886141-1174~1176。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
網追《模仿犯》發現這演員太強！　轉到哪台都是他
72歲富豪男星爺孫戀！　嫩女友「大疊現鈔塞爆名牌包」
快訊／「大小班」害慘高雄大帝國舞廳！　恐遭勒令停業
安心亞錄影罕動怒！　突點名阿Ken「只愛自己」
獨／花蓮客運墜橋奪命　公總開鍘！
男星張晉出意外「送醫急救」！　虛弱裝鼻導管

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

200年前齊渡台　草屯敦和宮、台中玉闕朝仁宮會香遶境邁入第16年

覓良緣！花蓮公教人員未婚聯誼　60人參加求脫單

八百壯士超跑系列！運動結合觀光　花蓮制霸洄瀾超馬清晨起跑

青少年海洛因成癮死亡率高10倍　美沙冬替代療法可延長存活期

基隆柔力球觀摩賽登場　謝國樑盼運動風氣讓基隆更有活力

基隆召開韌性防災應變會議　示範演練群策群力備戰防汛期

書香混搭茶香！南投四書五經展　正確說出書名即贈鹿谷紅茶包

黃偉哲會晤日本東北地區多名政要 日台友好從基層交流做起

30歲女警巧扮被害婦　當場逮獲取款女車手

雨水可能逐漸到來　高雄農改場：芒果農友加強防範病蟲害

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

小兄妹搭車去北屯睡過頭　睜眼竟到新烏日火車站...

200年前齊渡台　草屯敦和宮、台中玉闕朝仁宮會香遶境邁入第16年

覓良緣！花蓮公教人員未婚聯誼　60人參加求脫單

八百壯士超跑系列！運動結合觀光　花蓮制霸洄瀾超馬清晨起跑

青少年海洛因成癮死亡率高10倍　美沙冬替代療法可延長存活期

基隆柔力球觀摩賽登場　謝國樑盼運動風氣讓基隆更有活力

基隆召開韌性防災應變會議　示範演練群策群力備戰防汛期

書香混搭茶香！南投四書五經展　正確說出書名即贈鹿谷紅茶包

黃偉哲會晤日本東北地區多名政要 日台友好從基層交流做起

30歲女警巧扮被害婦　當場逮獲取款女車手

雨水可能逐漸到來　高雄農改場：芒果農友加強防範病蟲害

蘋果關閉 iOS 16.3.1 驗證通道　用戶已無法降級

阻殺向林岱安看齊　吉力吉撈傳球秒數有進步

說好一起攀登成遺憾　黃絲帶執行長為獅迷小朋友開球有洋蔥

與駕駛爭吵「搶方向盤」　下秒衝出國道釀1死4傷！莽男下場曝

200年前齊渡台　草屯敦和宮、台中玉闕朝仁宮會香遶境邁入第16年

小S鬆口認「我老公超難玩的」！結婚18年…揭私下真實互動：0回應

正妹喝茫酒瓶砸保時捷！跳針「我到底做了什麼」　女警霸氣押上車

網追《模仿犯》發現這演員太強！「轉到哪台都是他」：時間管理大師

他嘆住過社區大樓就「回不去了」　鄉民揭2關鍵：寧可住公寓

解放軍徐州艦相距5浬「目視」宜陽艦　央視記者：戰術動作向其接近

將退伍！相伴5年警犬咬行李不放 網淚崩：太深厚的戰友情...

地方熱門新聞

女狂吃膠原蛋白腳腫翻天　醫一查嘆氣

去年玩死小黑狗！嘉義野生獼猴又現身

水漾森林淪「屎水糞坑」　登山客逃離

新竹公有停車場驚見「紅火蟻丘」！

新店綠湖公園地下停車場啟用

30歲女警巧扮被害婦逮獲女車手

陳以信台南歸仁掃街宣告參選

不回收熱炒鍋+瓦斯瓶　屏東環保局加強稽查

南投3月還債11億　許淑華：不會債留子孫

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

桃園原住民亮點場徵才　4/14日登場

黃偉哲會晤日本東北地區多名政要

桃園市攜手連江縣　發揚馬祖擺暝文化祭

更多熱門

相關新聞

清明掃墓注意這隻蟲　嚴重併發症有60%死亡率　

清明掃墓注意這隻蟲　嚴重併發症有60%死亡率　

花蓮慈濟醫院感染科日前收治一位恙蟲病患者，疑似在從事農務時感染，因草叢間是盛行區，除了田野，墓園也是高風險區，感染科醫師鄭順賢提醒，目前正值掃墓時節，建議民眾進出墓園宜穿著長袖衣褲、長靴等，以減少恙蟲叮咬引發感染恙蟲病的機率。

太管處招志工從善如流　放寬年齡延長報名日期

太管處招志工從善如流　放寬年齡延長報名日期

糖的成癮效率比古柯鹼高7倍！醫曝恐怖內幕

糖的成癮效率比古柯鹼高7倍！醫曝恐怖內幕

三重警打錯人挨告...本尊終於抓到了！

三重警打錯人挨告...本尊終於抓到了！

台東青少年福利中心多元適性課程開跑

台東青少年福利中心多元適性課程開跑

關鍵字：

青少年海洛因成癮死亡率美沙冬替代療法延長存活期

讀者迴響

熱門新聞

國道塞車「這輛車周圍卻沒人」！內行秒懂

陳天仁崩潰認「產後求歡周孝安」被拒！

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

金曲歌后出櫃認了「喜歡男生多一點」！

徐乃麟小兒子跳級「取得耶魯博士學位」

周曉涵罕見硬起來發聲！親揭「和周孝安真實關係」

全聯周末熱美式買1送1、隨行杯0元換

驚悚畫面曝！國道砂石車追撞　小車被壓扁

父子騎車拼外送…「驚見是主持界大哥」！

靜宜女大生想留在緬甸！最慘結局曝

砍獎金「員工不幹了」！驚覺1專業只有他會

靜宜女大生不走　驚傳「玩地下賭盤」

台鐵上拍裸露照！21歲妹愛刺激　下場慘了

進店血拚巧遇BLACKPINK Jennie！她嗨到瘋掉

她月花1000元做美甲！男友忍半年「不敢娶妳」

更多

最夯影音

更多
南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢
新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面