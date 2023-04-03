清明掃墓注意這隻蟲！嚴重併發症60%死亡率　潛伏期7～21天　

▲恙蟲叮咬無痛無癢，叮咬處會漸漸形成中間黑色、外紅的焦痂，這是恙蟲病非常典型的皮膚特徵。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院感染科日前收治一位恙蟲病患者，疑似在從事農務時感染，因草叢間是盛行區，除了田野，墓園也是高風險區，感染科醫師鄭順賢提醒，目前正值掃墓時節，建議民眾進出墓園宜穿著長袖衣褲、長靴等，以減少恙蟲叮咬引發感染恙蟲病的機率。

每年三、四月起，恙蟲病例數開始增加，鄭順賢醫師指出，日前收治一位女性病患，因高燒不退、呼吸急喘，先在北部就醫住院治療後要求出院，再到花蓮慈院急診。經過詳細檢查後發現她的右邊腰部有「焦痂傷口」，且肝功能指數異常，雙側鼠蹊部亦見淋巴結腫大，胸部電腦斷層檢查更發現左邊肺部有非典型發炎現象。

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▲女性恙蟲病病患，胸部電腦斷層檢查更發現左邊肺部有非典型發炎現象。

鄭順賢醫師在接到會診後進一步詢問病人，得知她主要從事農務工作，長時間接觸草叢，研判她極可能感染恙蟲病，立刻投以四環黴素類抗生素治療，症狀也迅速獲得改善；而檢體送交疾病管制署後，證實為恙蟲病；病人經治療後復原良好，發燒呼吸等問題也逐漸消失，一週後順利出院。

鄭順賢醫師指出，恙蟲病是一種由恙蟲為媒介所造成的立克次體感染性疾病，恙蟲主要生長在草叢中，可以爬到人或其他哺乳動物身體上，吸吮體液時將立克次體注入體內造成感染。恙蟲活動期主要是在夏季，因從事戶外活動的民眾，多穿著短的衣褲，被叮咬的機會大增，恙蟲病潛伏期約7至21天才會出現症狀。

▲鄭順賢醫師建議民眾進出墓園宜穿著長袖衣褲、長靴等，以減少恙蟲叮咬引發感染恙蟲病的機率。

大部分的人被恙蟲叮咬後，無痛無癢，叮咬處會漸漸形成中間黑色、外紅的焦痂，鄭順賢醫師提到，這是恙蟲病非常典型的皮膚特徵，經過潛伏期，會出現高燒、寒顫、嚴重頭痛、全身關節肌肉酸痛及結膜充血等症狀，身體也會出現全身性淋巴結腫大，尤其在叮咬處附近的淋巴結腫的更大，甚至有壓痛感、肝脾腫大、身體及四肢會出現紅色的斑丘疹；偶爾也會出現肺炎、腦膜炎、及心肌炎等嚴重併發症，約有60%的死亡率。

鄭順賢醫師提醒，除了農務，清明掃墓祭祖時，在進入草叢區前，先塗抹防護驅蟲藥劑；建議穿著長袖衣褲、長靴、手套等保護性衣物，紮緊袖口、褲管口，把襯衣紮入褲腰內；返家後應立刻更衣、洗澡、特別是腋窩、腰部、鼠蹊部等皮膚柔軟部位要加強清潔，減少被恙蟲叮咬的機會。一旦出現恙蟲病症狀，應立即就醫並告訴醫師旅遊史，以幫助醫師診斷，早期治療。