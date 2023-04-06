基隆仁愛橋4／10將拆除重建　工期300天「4條改道動線」曝

▲基隆仁愛橋4月10日將拆除重建。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

位於基隆市中心的仁愛橋於10日上午10時封閉重建，交通動脈忠四路無法直行接仁五路，市府工務處再次呼籲市民朋友，務必規劃好每日的交通動線並提早改道，避免塞車。

基隆市工務處指出，依據本市道安會報通過進行交維，已積極佈建交通管制措施，孝二路由原四車道改為三加二車道，並在進入市區的重要入口設置改道牌面，現場並豎立大帆布提早告知用路人施工資訊，各公車客運路線調整，也已完成現場公告作業。

▲基隆仁愛橋拆除重建，施工期間改道動線。

工務處表示，各項改道動線綜整：一、高速公路下來往廟口方向：請直行孝二路，右轉忠二路，接仁三路；二、安樂區安樂路一段往廟口方向：請右轉成功一路，接成功陸橋，右轉仁五路。

三、中山區西定路往廟口方向：請左轉安一路接公園街，左轉孝三路，右轉忠二路接仁三路；四、中山區中山一路往南榮路方向：請左轉忠一路，右轉愛一路，左轉仁五路。

最後，工務處長陳耀川強調，仁愛橋重建工程工期300天，忠四路封閉對交通動線影響甚大，請市民朋友出門前，務必提早規劃好替代路線，市府也會加速推動仁愛橋改建工作，如期如質完成，以早日恢復通車。