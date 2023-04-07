噴酒精沒有用！噁心、拉肚子很可能中了這病毒　醫曝消毒方法

▲何愉懷醫師提醒，諾羅病毒常發生在群體環境，患者應盡量在家休息，等症狀消失二天後再上課或上班。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆年以來感染諾羅病毒病例持續增加，且少量病毒就能引起全家染病，花蓮慈濟醫院感染科醫師何愉懷指出，家中有人持續噁心嘔吐、腹瀉、腹痛症狀，極有可能是感染諾羅病毒，除就醫治療之外，家人可先以1000ppm稀釋漂白水消毒環境，其中嘔吐物、糞便排泄物也需以5000ppm的漂白水消毒後再丟棄。

諾羅病毒屬於無套模的RNA病毒，用酒精消毒環境無效，潛伏期僅24—48小時，感染後產生病毒性腸胃炎症狀，尤其小朋友症狀比大人明顯，部分病人還會伴隨頭痛、發燒、全身肌肉酸痛等症狀，大人持續2-3天後症狀會改善，小朋友則需3-5天，其中發病的前二天糞便或嘔吐物的病毒量最高，諾羅病毒傳染力極強，這也是一家人裡有一人出現症狀後，不久就有家人接連感染。

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諾羅病毒感染來源包括食入諾羅病毒汙染的食物或飲水、以及接觸到諾羅病毒病人的嘔吐物或排泄物，諾羅病毒傳染以「糞口」途徑為主，小朋友接觸病毒後再碰自己的嘴、鼻或眼睛、黏膜都有可能會受感染，因此常用肥皂或洗手乳進行溼洗手是最好的預防方法，尤其用餐前按照「內、外、夾、弓、大、立、腕」的順序揉搓40秒。

何愉懷醫師提醒，諾羅病毒常發生地點包括學校、醫院、旅遊團、幼兒園、托嬰中心、長照中心等群體環境，感染諾羅病毒患者應盡量在家休息，等症狀消失二天後再上課或上班，除了注意病患的嘔吐物及排泄物的清理，常接觸的周遭環境如門把、電燈開關、按鈕、搖控器，也要記得要用稀釋漂白水消毒。

醫師可根據臨床症狀判斷是否確診，何愉懷醫師說，目前諾羅病毒患者佔門診就診人數近二成，小朋友居多，嚴重時可能影響食慾、導致脫水、電解質不足，目前多採支持性療法，並視情況補充點滴、電解質。

拉腸胃炎除感染諾羅病毒外，輪狀病毒、沙門氏菌都有可能發生，因此正確洗手、注意個人衛生、不生飲、生食等是預防諾羅病毒感染的重要方法。