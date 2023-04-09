　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情解封！國道服務區防疫鬆綁　「休息室、淋浴間重新開放」

▲▼國1泰安服務區駕駛人休息室。（圖／高公局）

▲國1泰安服務區駕駛人休息室。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

疫情解封，國道服務區防疫措施也解除，高公局表示，配合指揮中心防疫回歸正常生活政策，國道服務區駕駛人休息室、淋浴間、穆斯林祈禱室已重新開放。

國道服務區自110年5月因應防疫暫停提供駕駛人休息室、淋浴間及穆斯林祈禱室等設施，由於疫情解封，高公局表示，今年2月起相關設施已重新恢復開放，提供駕駛人可短暫休憩或透過淋浴消除長途駕駛疲勞，提高行車安全。另古坑及關廟服務區因賣場及駕駛人休息室整修中，俟整修完成後再行開放。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼國3清水服務區駕駛人休息室（圖／高公局）

▲▼上圖為國3清水服務區駕駛人休息室，下圖為國5蘇澳服務區駕駛人休息室。（圖／高公局）

▲▼國5蘇澳服務區駕駛人休息室。（圖／高公局）

高公局表示，為紓解駕駛人疲勞、提高行車安全，服務區駕駛人休息室，只要憑證件都可以免費登記使用。此外，國道服務區設有舒適休憩環境，提供美味餐飲料理、在地特色伴手禮等多元選擇，更有多元的公共服務，像哺集乳室、淋浴間、漂書站、路況旅遊諮詢、3C設備及電動輪椅充電等，可多加利用。

高公局呼籲用路人，務必先充分休息養足精神後再上路，如行駛途中感到疲倦時，駛進服務區利用駕駛人休息室進行短暫休憩，切勿疲勞駕駛，以免影響行車安全。

▼國道服務區駕駛人休息室、淋浴間及穆斯林祈禱室一覽表。（圖／高公局）

▲▼國道服務區駕駛人休息室、淋浴間及穆斯林祈禱室一覽表。（圖／高公局）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／戴資穎宣布2024退役　最新發聲！
快訊／知名舞廳遭突襲搜索！　一票人被帶走
桃園「甡甡路」該怎麼念？　正確讀音曝光
賈靜雯「體重創新低」！　王淨見2數字：太扯
日失聯黑鷹「消失的2分鐘」！　最後通聯曝光
快訊／國1驚悚車禍！　男遭撞飛當場慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高市清查44家電子煙實體店！15家關門了　業者拚轉型：罰金太高

桃園「甡甡路」該怎麼念？正確讀音曝光　前里長揭命名由來

小孩1症狀！嬤驚「卡到陰」　醫一看：賣鬧啊

墾丁大街買東山鴨頭「菜單有樓梯」！高雄人推必吃：南部限定

新北高中大專學生獎學金開放申請　千萬助學提供780名額

中共軍演第2天！瘋狂騷擾我空域　交通部：海空交通正常

水星入金牛！　4星座4月發財了

疫情解封！國道服務區防疫鬆綁　「休息室、淋浴間重新開放」

今起轉晴！首颱有望生成「最新路徑出爐」 下波鋒面「雨炸全台」

下波全台有雨　1號颱恐生成路徑曝

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

小兄妹搭車去北屯睡過頭　睜眼竟到新烏日火車站...

《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

高市清查44家電子煙實體店！15家關門了　業者拚轉型：罰金太高

桃園「甡甡路」該怎麼念？正確讀音曝光　前里長揭命名由來

小孩1症狀！嬤驚「卡到陰」　醫一看：賣鬧啊

墾丁大街買東山鴨頭「菜單有樓梯」！高雄人推必吃：南部限定

新北高中大專學生獎學金開放申請　千萬助學提供780名額

中共軍演第2天！瘋狂騷擾我空域　交通部：海空交通正常

水星入金牛！　4星座4月發財了

疫情解封！國道服務區防疫鬆綁　「休息室、淋浴間重新開放」

今起轉晴！首颱有望生成「最新路徑出爐」 下波鋒面「雨炸全台」

下波全台有雨　1號颱恐生成路徑曝

費芯大戰調解中！今與蔣萬安會面　費鴻泰：不好意思麻煩他操心

今與費鴻泰見面！蔣萬安憶立委時期「非常感謝他」　辯論得尊重雙方

魚會爬樹？枯木詭掛4條下口鯰「仰頭尾懸空」　目擊者曝照片真相

他質疑「蔡英文因應共軍會議沒找軍方」　國安人士：這時代可線上聯繫

退役原因？戴資穎：每位運動員都會因年紀漸走下坡…

國民黨初選很特別？　黃揚明舉「這人」嘆：每屆都不同只能說溫馨

黃偉哲會晤日本東北地區多名政要 日台友好從基層交流做起

開車時腦中風！駕駛無減速撞騎士「內臟破裂亡」　賠700萬換緩刑

民進黨15立委初選區激戰　4／11協調不成將比民調

高雄大帝國舞廳遭突襲搜索！檢大動作帶走一票人原因曝

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

生活熱門新聞

國道塞車「這輛車周圍卻沒人」！內行秒懂

梅雨何時來　最新預測出爐

今晨12.1℃！成颱機率提高　大迴轉路徑曝

她月花1000元做美甲！男友忍半年「不敢娶妳」

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

明晨爆冷剩13度！下周末又變天

台灣鳳梨變中國產　她一吼當天秒改

普發6千領兩次！他見「入帳被扣掉」氣炸

IG網紅「床墊放陽台」拍美照　網怒：丟臉到國外

4人棄醫牙讀「台大這系」！十年現況曝光

不給換錢！客拿3瓶飲料「3000元分3次結帳」店員超火

這個連假休8天！第一次出國「選日本或韓國」網秒選它

普發刷存簿「60萬存款消失」！儲戶嚇壞求救

包養妹剛暈船！正宮一回台「她秒被打入冷宮」

更多熱門

相關新聞

自駕變盲開！國道緩撞車年遭撞114件　「自動駕駛輔助佔4成」

自駕變盲開！國道緩撞車年遭撞114件　「自動駕駛輔助佔4成」

高公局為養護道路，多採移動性施工，雖設緩撞設施，不過因施工車輛速度緩慢，與主線車流速差大，常有用路人未注意前車狀況和警示設施，造成追撞，據統計，去年緩撞車遭撞114件，且41%使用自動輔助駕駛系統，今年光前2個月也有12件追撞事件，過半車輛也有自駕系統，高公局呼籲要注意路狀適時介入操控。

勞動節3天連假！國道交通量估比周末多1成　國5祭北上高乘載管制

勞動節3天連假！國道交通量估比周末多1成　國5祭北上高乘載管制

花蓮狂犬病巡廻注射開跑　今年預計2萬隻犬貓

花蓮狂犬病巡廻注射開跑　今年預計2萬隻犬貓

連假長+疫情緩「清明交通量增8%」　國5南下車潮創歷史第2大量

連假長+疫情緩「清明交通量增8%」　國5南下車潮創歷史第2大量

國道今防7大地雷路段！國5北上塞到午夜　「恐連堵10小時」

國道今防7大地雷路段！國5北上塞到午夜　「恐連堵10小時」

關鍵字：

國道服務區高公局防疫休息室淋浴間開放

讀者迴響

熱門新聞

國道塞車「這輛車周圍卻沒人」！內行秒懂

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

金曲歌后出櫃認了「喜歡男生多一點」！

靜宜女大生想留在緬甸！最慘結局曝

靜宜女大生不走　驚傳「玩地下賭盤」

砍獎金「員工不幹了」！驚覺1專業只有他會

台鐵上拍裸露照！21歲妹愛刺激　下場慘了

全聯周末熱美式買1送1、隨行杯0元換

即／莊智淵晚間曝傷勢：撐不下去

90萬正妹網紅認愛！　「秘戀企業家男友2年」想婚了

徐乃麟小兒子跳級「取得耶魯博士學位」

驚悚畫面曝！國道砂石車追撞　小車被壓扁

即／「囝仔昌」乾外甥遭丟包亡　警逮3人

梅雨何時來　最新預測出爐

今晨12.1℃！成颱機率提高　大迴轉路徑曝

更多

最夯影音

更多
南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢
世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面