疫情解封！國道服務區防疫鬆綁　「休息室、淋浴間重新開放」

▲國1泰安服務區駕駛人休息室。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

疫情解封，國道服務區防疫措施也解除，高公局表示，配合指揮中心防疫回歸正常生活政策，國道服務區駕駛人休息室、淋浴間、穆斯林祈禱室已重新開放。

國道服務區自110年5月因應防疫暫停提供駕駛人休息室、淋浴間及穆斯林祈禱室等設施，由於疫情解封，高公局表示，今年2月起相關設施已重新恢復開放，提供駕駛人可短暫休憩或透過淋浴消除長途駕駛疲勞，提高行車安全。另古坑及關廟服務區因賣場及駕駛人休息室整修中，俟整修完成後再行開放。

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▲▼上圖為國3清水服務區駕駛人休息室，下圖為國5蘇澳服務區駕駛人休息室。（圖／高公局）



高公局表示，為紓解駕駛人疲勞、提高行車安全，服務區駕駛人休息室，只要憑證件都可以免費登記使用。此外，國道服務區設有舒適休憩環境，提供美味餐飲料理、在地特色伴手禮等多元選擇，更有多元的公共服務，像哺集乳室、淋浴間、漂書站、路況旅遊諮詢、3C設備及電動輪椅充電等，可多加利用。



高公局呼籲用路人，務必先充分休息養足精神後再上路，如行駛途中感到疲倦時，駛進服務區利用駕駛人休息室進行短暫休憩，切勿疲勞駕駛，以免影響行車安全。

▼國道服務區駕駛人休息室、淋浴間及穆斯林祈禱室一覽表。（圖／高公局）