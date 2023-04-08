邱國正、陳寶餘坐鎮衡山指揮所　緊盯共軍「環台軍演」動態

▲邱國正。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

中共解放軍東部戰區今（8日）起至10日表示在台灣海峽和台島北部、南部、台島，以東海空域組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，我國國防部統計至下午4時，偵獲71架次共機，持平去年12月26日創下的單日最高共機擾台架次數。據了解，國防部長邱國正與參謀總長陳寶餘今獲知消息後，隨即坐鎮衡山指揮所，緊盯共軍動態。

國防部指出，中共今日編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，偵獲的71架次共機機種包含殲-10、殲-11、殲-16、運油-20、轟-6K及空警-500等，其中逾越中線及進入西南空域45架次；另有共艦9艘次。面對共機、艦擾台，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。

值得一提的是，國防部也罕見釋出今海軍空中兵力監控共軍蘇州艦、國軍張騫軍艦監控共艦馬鞍山艦的畫面。

國防部強調，中共蓄意製造台海緊張情勢，除嚴重破壞印太地區和平及穩定，引發區域不安；更對國際社會安全及經濟發展，造成負面影響，此種不理性行動，絕非現代負責任國家應有表現。國軍將保持高度警覺，嚴密監控台海周邊軍事動態，有能力、有決心、有信心確保國家安全。

▼參謀總長陳寶餘上將（左二）。（圖／記者李毓康攝）