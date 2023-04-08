國軍監控共軍馬鞍山艦畫面曝光！　71架次共機擾台「超過去年軍演」

▲國防部曝光我海軍空中兵力監控共軍蘇州艦。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

中共解放軍今（8日）起至10日對台環台軍演。國防部今晚間表示，中共今日編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，截至下午4時止，計偵獲殲10、殲11、殲16、運油20、轟6K及空警500等各型機71架次，其中逾越中線及進入西南空域45架次；共艦9艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。

國防部表示，國軍持續加強戒備，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，以訓練為著眼應處敵情。期間地面部隊正常戰備演訓，並加強區域聯防及營區安全防護；防空部隊亦嚴密蒐報目標，強化防空及突發狀況應處。

國防部強調，中共蓄意製造台海緊張情勢，除嚴重破壞印太地區和平及穩定，引發區域不安；更對國際社會安全及經濟發展，造成負面影響。此種不理性行動，絕非現代負責任國家應有表現。國軍將保持高度警覺，嚴密監控台海周邊軍事動態，有能力、有決心、有信心確保國家安全。

根據《東森新媒體ETtoday》統計，去年美國時任眾議院議長裴洛西離台後至7日，總計203架次共機擾台，其中8月3日27架次、8月4日22架次、8月5日68架次、8月6日20架次、8月7日66架次。換句話說，今日共機擾台架次超越當時所謂的「圍台軍演」。而單日擾台共機架次最多的是在去年12月26日，同樣偵測到71架次。

▼國軍張騫軍艦4月8日監控共軍馬鞍山艦。（圖／國防部提供）