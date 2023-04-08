　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國軍監控共軍馬鞍山艦畫面曝光！　71架次共機擾台「超過去年軍演」

▲國防部曝光我海軍空中兵力監控共軍蘇州艦。（圖／國防部提供）

▲國防部曝光我海軍空中兵力監控共軍蘇州艦。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

中共解放軍今（8日）起至10日對台環台軍演。國防部今晚間表示，中共今日編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，截至下午4時止，計偵獲殲10、殲11、殲16、運油20、轟6K及空警500等各型機71架次，其中逾越中線及進入西南空域45架次；共艦9艘次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。

國防部表示，國軍持續加強戒備，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，以訓練為著眼應處敵情。期間地面部隊正常戰備演訓，並加強區域聯防及營區安全防護；防空部隊亦嚴密蒐報目標，強化防空及突發狀況應處。

國防部強調，中共蓄意製造台海緊張情勢，除嚴重破壞印太地區和平及穩定，引發區域不安；更對國際社會安全及經濟發展，造成負面影響。此種不理性行動，絕非現代負責任國家應有表現。國軍將保持高度警覺，嚴密監控台海周邊軍事動態，有能力、有決心、有信心確保國家安全。

根據《東森新媒體ETtoday》統計，去年美國時任眾議院議長裴洛西離台後至7日，總計203架次共機擾台，其中8月3日27架次、8月4日22架次、8月5日68架次、8月6日20架次、8月7日66架次。換句話說，今日共機擾台架次超越當時所謂的「圍台軍演」。而單日擾台共機架次最多的是在去年12月26日，同樣偵測到71架次。

▼國軍張騫軍艦4月8日監控共軍馬鞍山艦。（圖／國防部提供）

▼國軍張騫軍艦4月8日監控共艦馬鞍山艦。（圖／國防部提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
投資達人點名「這4檔金融股」勇敢存
唐玲胃癌末期「突長大黑痣」
靜宜女大生堅持不走　驚爆每月1萬生活費「還玩地下賭盤」
南一中王牌車禍過世　父親為兒摸紅土忍淚開球圓夢
71架次共機擾台「超過去年軍演」　監控共軍馬鞍山艦畫面曝
男性侵8歲女孩勒斃「大卸10塊」　眾人氣炸上街：判他死刑！
全斗煥喊窮是假的！　孫爆料「秘密金庫」堆滿現鈔
快訊／成功連兩波守死魔獸！　太陽全隊每人發1萬元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／陸啟動連3天環台軍演　海巡署採「二對一」監控部署

國軍監控共軍馬鞍山艦畫面曝光！　71架次共機擾台「超過去年軍演」

回應共軍環台軍演　國民黨：不樂見傷害兩岸和平的舉措

蔡英文緊盯中共環台軍演　下午聽取簡報掌握台海安全情勢

換帖兄弟已不再！朱、侯變「最熟悉的陌生人」　黃暐瀚曝3點原因

被朱立倫納「非綠聯盟」對象　柯文哲不領情：有本事就整合民進黨

美承諾軍售「加速交貨」　麥卡爾：台美軍事合作不為戰爭是為和平

王浩宇下戰帖！　挑戰高嘉瑜「如果吳欣岱不夠，就多我一個拉下妳」

快訊／曝明與蔣萬安見面　費鴻泰：我一定很平和地讓初選完成

挑戰高嘉瑜！吳欣岱喊港湖本土唯一選擇　「讓支持者不用再含淚投票」

20友出遊灌酒性情大變　又哭又叫爆笑吼：放過我

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

李多慧做豬鼻子「從沒整形過」 來台倒數曝加入樂天桃猿關鍵

Coser神還原鏈鋸人！　鏈條狂轉+頭上噴白煙

影／陸啟動連3天環台軍演　海巡署採「二對一」監控部署

國軍監控共軍馬鞍山艦畫面曝光！　71架次共機擾台「超過去年軍演」

回應共軍環台軍演　國民黨：不樂見傷害兩岸和平的舉措

蔡英文緊盯中共環台軍演　下午聽取簡報掌握台海安全情勢

換帖兄弟已不再！朱、侯變「最熟悉的陌生人」　黃暐瀚曝3點原因

被朱立倫納「非綠聯盟」對象　柯文哲不領情：有本事就整合民進黨

美承諾軍售「加速交貨」　麥卡爾：台美軍事合作不為戰爭是為和平

王浩宇下戰帖！　挑戰高嘉瑜「如果吳欣岱不夠，就多我一個拉下妳」

快訊／曝明與蔣萬安見面　費鴻泰：我一定很平和地讓初選完成

挑戰高嘉瑜！吳欣岱喊港湖本土唯一選擇　「讓支持者不用再含淚投票」

CNN：中國在台灣周邊軍演　在台灣總統會見美國眾院議長之後

影／陸啟動連3天環台軍演　海巡署採「二對一」監控部署

神話金烔完上台前「大嗑臭豆腐」狂推！　李玟雨唱錯詞甩鍋：被熏到

他天天喝酒！1舉動救鄰居一命　醫：再晚恐末期了

最壞情況過去了！投資達人點名「這4檔金融股」勇敢存

快訊／雲豹關鍵一戰吞敗　主帥貝奈特：很失望

在野聯盟聯手做公益　梅嶺淨山護螢火蟲

獅下週餵「洋投套餐」？兄弟開季連打洋投紀錄可能延續

陳以信台南歸仁掃街宣告參選　民眾熱情回應期待翻轉台南

靜宜女大生堅持不走　知情人驚爆每月1萬生活費「還玩地下賭盤」

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

政治熱門新聞

快訊／共軍宣布環台軍演　國防部：已運用聯合情監偵掌握周邊情勢

民調／賴清德39.0%支持度穩坐第一　藍營三腳督派「他」最有勝算

國軍1分15秒「秀肌肉」回擊環台軍演　監視「山東艦」畫面罕曝光　

港湖激戰！徐國勇喊支持吳欣岱　「她非常優秀，高嘉瑜我不評論 」

郝芯痛！郝龍斌宣布力挺費鴻泰　「必須承認這是痛苦選擇」

環台軍演！國軍已偵獲共機42架次、共艦8艘次　北中南逾越海峽中線

王浩宇警告高嘉瑜、王世堅：乖一點！　鬆口「1情況」參選立委

王浩宇下戰帖！　挑戰高嘉瑜

日神人學者：郭台銘看準一「良機」出手　未來支持度有望上升

他們接機馬英九舉「吳欣岱出來面對」

謝國樑上任百日施政獲68.3%市民支持　聲量擠進全台前段班

遭中國制裁　哈德遜研究所回應

愛犬放寵物旅館遭咬死！飼主哭求監視器　業者甩撇「新員工不小心」

國軍監控共軍馬鞍山艦畫面曝光！　71架次共機擾台「超過去年軍演」

更多熱門

相關新聞

回應共軍環台軍演　國民黨：不樂見傷害兩岸和平的舉措

回應共軍環台軍演　國民黨：不樂見傷害兩岸和平的舉措

中共解放軍今（8日）起至10日對台環台軍演。對此，國民黨發言人林家興表示，無論外在情況如何，國民黨都會堅持「捍衛中華民國、守護台灣民主自由、維持區域和平穩定」立場，對於中華民國國軍保家衛國、維持區域穩定的決心與能力，更是充滿信心。

國軍1分15秒「秀肌肉」回擊環台軍演　監視「山東艦」畫面罕曝光　

國軍1分15秒「秀肌肉」回擊環台軍演　監視「山東艦」畫面罕曝光　

環台軍演畫面曝！共軍：奪制海權、制空權

環台軍演畫面曝！共軍：奪制海權、制空權

解放軍報發文：環台軍演表明挫敗台獨決心

解放軍報發文：環台軍演表明挫敗台獨決心

共軍環台軍演　陸委會：台灣不會退縮屈從

共軍環台軍演　陸委會：台灣不會退縮屈從

關鍵字：

共機共艦共軍環台軍演國防部國軍中共馬鞍山艦蘇州艦

讀者迴響

熱門新聞

知名電台主持人逝！發病1小時就離世

靜宜女大生找到了！　網曝：男友不走她不走

周孝安陳天仁爆離婚！網揪2細節：越看越奇怪

IG網紅「床墊放陽台」拍美照　網怒：丟臉到國外

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

即／豐濱台11線花蓮客運衝落橋下　傷亡不明搶救中

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

快訊／陳天仁證實離婚周孝安「好聚好散」

超正護理師獻身醫美名醫！開心喊：高潮好幾次

彈頭42歲考上北醫！收通知淚謝周杰倫

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

紅油一淋「小強滑出來」！

選風景照 測你的「快樂來源」是？

許瑋甯、邱澤結婚2年「罕見放閃」！

周孝安離婚前「和周曉涵過情人節」！約會照曝光

更多

最夯影音

更多
20友出遊灌酒性情大變　又哭又叫爆笑吼：放過我

20友出遊灌酒性情大變　又哭又叫爆笑吼：放過我
送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面