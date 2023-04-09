轟6-K模擬精確打擊、徐州艦現身東部外海　解放軍環島戰備警巡細節曝

記者魏有德／綜合報導

就在蔡英文結束訪美行程後，解放軍東部戰區隨即宣布4月8日至10日按計劃在台灣海峽和台灣北部、南部及以東海空域組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。《解放軍報》今（9）日刊出的報導中透露部分軍演細節，包括空軍轟6-K掛彈進入預定空位模擬精確打擊、海軍054A護衛艦首艦徐州艦也現蹤台灣東部海域。

▲解放軍海軍054A護衛艦首艦「徐州艦」。（圖／翻攝解放軍報）

解放軍各軍種按照計畫想定，在東部戰區聯合作戰指揮中心下達行動指令後，戰區陸軍遠箱火，海軍驅護艦、岸導突擊群，空軍殲擊機、轟炸機、加油機，火箭軍常導火力單元等任務兵力向預定區域機動集結，展開行動部署，演練「聯合奪權行動」。

▲火箭軍射擊訓練。（圖／翻攝東部戰區微信公眾號）

解放軍海軍在東海、台海及東南沿海一線執行任務的多個水面艦艇編隊、岸導突擊群和電子對抗、觀通等部隊，依令完成戰備。多艘驅護艦高速向台島周邊海域懾壓進逼，機動搶佔有利陣位並根據現場態勢組織近距突擊、遠域懾阻、防空反導等課目演練。

▲解放軍空軍轟6-K轟炸機起飛升空。（圖／翻攝解放軍報）

至於在台灣東部海域及太平洋海域一帶的大陸首艘國產航母「山東艦」艦隊，除被拍到的054A型護衛艦「柳州艦」（舷號573）和901型綜合補給艦「查干湖艦」（舷號905），《解放軍報》也釋出另一艘054A護衛艦徐州艦（舷號530）在台灣東部外海部署的照片。

奪取制空權方面，東部戰區空軍多批多架殲-16、殲-10C戰機掛彈緊急升空，協同海上驅護艦、地空導彈等兵力聯合編組行動，採取岸、海、空一體制空作戰模式。同時，轟-6K戰機前往預定空位，在海軍、火箭軍等兵力協同支援下，對「敵」艦船實施模擬精確打擊，協助奪取目標海域制海權。

▲解放軍火箭軍前往射擊陣地。（圖／CFP）

至於在陸軍及火箭軍方面，東部戰區多個炮兵旅及常規導彈旅依令進入預定作戰地域發射陣地，展開發射準備，協同海空突擊力量，對預定目標實施模擬聯合打擊，檢驗聯合作戰體系支撐下火力快反和遠程精打效能。