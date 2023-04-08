柯文哲今啟程訪美　拋：我當選要先解決內部共識問題

▲柯文哲抵達桃園機場。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

備戰2024總統大選，台灣民眾黨主席柯文哲今（8日）下午啟程訪美，展開為期21天的「自由台灣 對話之旅」。柯文哲受訪表示，「我要是當選」，要先解決內部共識問題，若內部都沒有共識，怎麼去處理對外關係。

柯文哲8日下午抵達桃園機場，準備搭乘華航CI12班機飛往美國紐約，對於為何此次行程安排長達21天，柯文哲說，他大概到選前都沒有機會再去美國，所以一次把該做的做完，既然是學習之旅跟對話之旅，他要花多一點的時間跟美國各階層對話，所以用比較長的時間，「有人還說我西岸都沒去」。

媒體詢問，「有人在內部裡面拋出兩岸應該互相承認，並且在國際要雙重承認，你覺得會適用嗎？」柯文哲表示，重點不是名稱，而是實質內容，你要搞雙重承認，就要講清楚是要承認什麼。柯說，像他的外科性格，比較注重內容，而不是名稱， 國內就是政治口號太多，口號一定要論述、要有內容。

媒體追問是否要召開兩岸共識的國是會議？柯文哲說表示，1990李登輝召開國是會議至今快34年了，特別1994年以後，藍綠對抗氣氛濃厚，但只有總統有權力召開國是會議，但他們卻從沒想過。柯說，「我要是當選」，要先解決內部共識問題，若內部都沒有共識，怎麼去處理對外關係。