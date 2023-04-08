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CNN：台灣總統會見美國眾院議長之後　中國在台周邊軍演

▲▼解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

▲解放軍東部戰區環台軍演。（資料圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

中國表示，已經開始在台灣周圍進行為期3天的軍事演習，這是在民主國家台灣的總統無視北京的一再威脅，會見美國眾議院議長之後所宣布的。中國解放軍東部戰區8日聲稱這次演習是「對台獨勢力勾結外部勢力的嚴重警告」是捍衛國家主權和領土完整的必要之舉。

根據CNN報導，這項演習稱為「聯合利劍」演習，側重於「在我們的聯合作戰體系的支持下奪取制海權、制空權和信息權的能力」在中國宣布這一消息後不久，台灣國防部表示在台灣海峽上空發現了總共 42 架中國戰機、8艘中國軍艦，其中29架戰機越過海峽中線進入其防空識別區。

CNN強調，演習是在台灣總統蔡英文結束對中美洲和美國為期 10 天的訪問，並會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）後的第二天進行的。

▲▼蔡英文總統111年8月3日上午接見美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪團。（圖／總統府）

▲前任議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台之後，中國也做出了類似的軍演反應。（圖／總統府）

CNN指出，時任美國眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi） 於 8 月訪問台灣時，中國也做出了類似的反應，在台灣周圍展開了一系列軍事演習，並向台灣發射飛彈。

台灣官員原以為蔡英文與麥卡錫會面是在美國境內進行的，因此反應不會那麼強烈，為避免激怒北京並引發另一場軍事危機，美國和台灣官員曾試圖將蔡英文的訪問描繪成沒有什麼不尋常的，並列舉了台灣領導人過境美國的大量先例。

▲▼美國眾議院議長麥卡錫5日選在加州雷根圖書館會晤我國總統蔡英文。（圖／路透）

▲美國眾議院議長麥卡錫選在加州雷根圖書館會晤我國總統蔡英文。（圖／路透）

CNN指出，但蔡英文會見麥卡錫的政治意義是不可否認的，這是台灣現任總統在美國領土上接待的最高級別的官員，僅次於副總統的是接任總統職權的第二順位官員。

在蔡麥會後，麥卡錫就表示，美國應繼續加大對台灣的支持力道，也在推特上發文表示，「我們必須繼續向台灣出售武器，並確保這些武器按時到達台灣。我們還必須加強彼此的經濟合作，特別是在貿易和科技方面。」

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