男友餐廳求婚「送8萬戒指」！她一看臉綠想分了：真的超像猴子

▲理想中的求婚應該是怎樣的呢？（示意圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

求婚該給另一半怎樣的驚喜呢？一名女網友抱怨，日前和男友一起出去吃生日大餐，對方突然拿出戒指求婚，男方朋友也在旁邊起鬨，讓她覺得很沒面子，更嫌棄「鑽戒只有8萬」。她也說之前明明就有提過夢想中的求婚，結果男友卻沒有放在心上，還如此草草了事，氣得打算分手。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，男友是飯店的廚師，日前她生日的時候，男方就提議到自己工作的餐廳吃飯，可以享有員工折扣，「看到他在那邊貪小便宜的嘴臉就覺得好心煩，連我生日都不能為我花一筆嗎？」讓她更生氣的是，2人吃到一半，男友突然拿出花和戒指求婚，男友同事還在一旁起鬨，讓她覺得很丟臉，「我男朋友真的超像猴子」。

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原PO也抱怨，先前有和男友說過，夢想中的求婚場景應該要把雙方父母、朋友都叫來，且現場要由自己準備布置，然後必須有影片和蛋糕。她會這麼生氣是因為覺得男方很沒誠意，無法接受只是吃飯就被求婚，「甚至戒指只有8萬多」，雖然男友也有做影片，「但感覺就是臨時拿照片湊一湊的，真的好煩」。

▲▼原PO傳訊息大罵男友。（圖／翻攝自Dcard）

從對話紀錄中也看到，原PO責怪男友說，之前明明已經給對方看過影片，告知期望的求婚場景，沒想到最後卻是吃飯求婚，「這麼爛的場面請我朋友來看笑話嗎？」甚至氣得罵說「連求婚你都求不好，以後誰知道你會對我怎樣啊，我媽也覺得你很隨便」。她也透露吃完飯之後就已經想分手了，「都在一起4年了，還這麼沒誠意」。

不少人看到文章後，反批原PO說「妳男友好可憐」、「妳還是單身一輩子好了」、「還好求婚失敗，恭喜你XXX（原PO男友名字），上輩子應該有燒好香」、「拜託放過妳男友，他值得更好的」、「我覺得妳男友好可憐喔，快點分手啦，他值得一個好好對他的女友」、「恭喜XXX，你完全不需要被這樣子罵，你值得更好的」、「妳根本不愛妳男友吧，這樣還可以在一起4年，真的很討厭看到別人這麼用心的做一件事情，卻還要被妳這樣糟蹋，趕快還他自由啦」、「這種好男友拜託趕快放他走，不要耽誤人家」。

也有人質疑文章真實性，「這個語氣跟內容，讓我嚴重懷疑妳是創作」、「總覺得很創，到底誰這麼笨會上來發這種文討罵？」「無腦到我都在懷疑是不是反串」、「太明顯的引戰文了吧」、「完全不掩飾自己有多丟臉就上來討罵的文，是不是反串啊」。