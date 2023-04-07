謝國樑擬推動共享運具　考量基隆地形「不一定是YouBike」

▲蔣萬安、謝國樑7日受訪。（圖／記者吳杰澄攝）

記者蘇晏男／台北報導

基隆市長謝國樑今（7日）率隊到台北市考察貓纜、轉運站及YouBike，並由台北市長蔣萬安在台北市府接待。謝國樑會前受訪表示，最近蔣萬安決定把YouBike改回前30分鐘不用錢，這是很好的德政，而他也希望未來基隆可以有自己的共享運具。至於是否同樣為YouBike？謝國樑表示，不一定，共享運具有很多種，加上基隆有很多不同地形，因此他這次就是來考察，看怎樣方案對基隆比較適合。

蔣萬安7日上午在台北市府接待率隊前來拜訪的謝國樑及部分基隆市議會議員，蔣跟謝兩人一同在會議前接受訪問。蔣萬安說，謝國樑待會將率隊去看轉運站、貓纜等，謝很關心基隆市民通勤問題，因此他參加行政院會第一次發言時，就希望中央支持1200交通月票。

蔣萬安表示，基北北桃是一日共同生活圈，每天通勤、通學人口約135萬人，特別對基隆市民來說能減輕通勤負擔、對北市來說能發展低碳永續目標，所以中央有正面回應，而據他了解1200交通月票將於7月正式上路。



謝國樑則說，這次來考察，很高興蔣萬安親自接待，去年選舉時兩人就「國安連線」，很高興他當時到基隆幫忙他掃街拜票。今天他是代表基隆市民來考察貓纜，因為貓纜是台北市的重要建設，興建過程中台北市府有很多相關經驗，這也是基隆未來重要決策要考量的依據。

謝國樑也說，另外台北市也有非常成功的共享運具經驗，最近蔣萬安決定把YouBike改回前30分鐘不用錢，這是很好的德政，所以他也來考察一下，希望未來基隆可以有自己的共享運具。至於是否同樣為YouBike？謝國樑表示，不一定，共享運具有很多種，加上基隆有很多不同地形，因此他這次就是來考察，看怎樣方案對基隆比較適合。