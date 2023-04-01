馬保國愚人節重出江湖！「閃電五連鞭」一招KO壯漢哀哀叫

記者鄭思楠／綜合報導

自詡「渾元形意太極」掌門人的大陸男子馬保國，過去因30秒內遭業餘拳手KO三次、大秀「閃電五連鞭」等搞笑表演爆紅。2020年，網友曾瘋狂改編他的影片作為笑料，後來被大陸官媒以「造成不良現象」為由強行解散相關粉絲群，消聲匿跡了一段時間。1日，他被發現重出江湖，在直播間帶貨，一度吸引10萬人觀看。

▲馬保國展示閃電五連鞭。（圖／翻攝自影片）

據《沸點視頻》報道，4月1日，愚人節當天，頗具爭議的馬保國在直播間帶貨。直播過程中，馬保國表示，之所開始帶貨，是因為這樣對廠商和網友都有好處。

另外，他還在直播中展示了絕技「閃電五連鞭」，一戴帽子壯漢被打到，捂胸哀哀叫。整場直播下來，累計有10萬人觀看。

對於馬保國直播帶貨一事，網友們議論紛紛、褒貶不一，有人認為，「馬保國能直播帶貨，在座的各位都有責任，尤其是一些追逐流量的媒體，這給了他基礎和資本，加上背後的團隊運營，才導致了如今的結果；流量為王，時代悲哀。」但也有網友認為，「人民大眾的需求是多元化的，沒必要因為他本身有爭議，就非要掐死，況且直播帶貨只要質量有保證，價格公道，誰帶不是帶呢？」

▲馬保國直播帶貨圍觀人數超10萬。（圖／翻攝自影片）

此前，馬保國因約戰職業拳手，被瞬間秒殺的影片爆紅全網。被秒殺後，馬保國過去被人打腫眼睛演講的名句，「年輕人不講武德、耗子尾汁」也廣為流傳，引起了網路轟動。

早在2020年，陸官媒《人民日報》對馬保國事件進行了評論，稱他的一些言行，「實際上就是嘩眾取寵、招搖撞騙，說到底是一場鬧劇。」文章還表示，「這場以馬保國為主題的鬧劇，該收場了。」此後，B站下架馬保國相關炒作、惡搞影片。