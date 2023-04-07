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「百縫直播阿林哥」用5年帶出十億成績　嚴選品質被譽為帶貨狂人

▲▼「百縫直播阿林哥」用5年帶出十億成績　嚴選品質被喻帶貨狂人

▲「百縫直播阿林哥」與吳宗憲開播，僅短短30分鐘創下500萬驚人的結單出貨營業額，被熱情粉絲譽為「沒有最狂只有更狂的低調工作狂人---阿林哥。」（圖／東森購物提供，下同）

消費中心／綜合報導

直播帶貨打破傳統時間與空間限制，擁有的即時性吸引不少民眾關注。其中「百縫直播阿林哥」夫妻因著自帶的親民魅力，受到大批死忠網友支持。因日前吳宗憲的紅藜果膠仿冒猖狂，阿林哥作為與東森購物的合作直播主，與吳宗憲一同開播，僅短短30分鐘就創下500萬驚人的結單出貨營業額。

而在與吳宗憲直播後，百縫直播團隊直飛韓國親自帶貨，開啟韓國現場連線直播帶貨，還沒開賣就先大手筆豪贈粉絲超過10萬元購物金，更加碼貼補運費相當寵粉。此次的韓國連線短短五天，就創造了千萬帶貨金額，「百縫直播阿林哥」也經常推出限量獨家商品，往往直播上還沒開價錢就直接喊完售。譬如限量韓國星巴克奶茶，才一上架立刻搶購一空，「百縫直播阿林哥」還特地跟廠商協商開放數量，二次上架又立刻完售。

▲▼「百縫直播阿林哥」用5年帶出十億成績　嚴選品質被喻帶貨狂人

▲▼百縫直播阿林哥首創「線上線下聯合帶貨」，不需要看直播，也能清楚的在群組知道國外連線正在推薦什麼商品，專人群組服務讓詢問完全不打空，擺脫傳統私訊客服一來一回的時間。

▲▼「百縫直播阿林哥」用5年帶出十億成績　嚴選品質被喻帶貨狂人

阿林哥致力提升客戶服務，除了線上直播，一直親力親為回覆線下群組，深怕客人買了商品不會用、不知道怎麼用，因此都會親自上線在群組一一解答。據阿林哥透露，直播中最難的地方就是一個商品，必須要四處找廠商調貨，有時為了滿足客人，還得跟同業調貨，賣到後面都變成0毛利，純粹做服務回饋廣大粉絲。

「百縫直播阿林哥」表示，現在人生活忙碌，比較不可能在線跟播好幾個小時，因此百縫直播首創「線上線下聯合帶貨」 不需要看直播，也能清楚的在群組就知道國外連線正在推薦什麼商品，專人群組服務讓詢問完全不打空，擺脫傳統私訊客服一來一回的時間。衝著阿林哥直播上說過一句話：「你的錢沒有不見，你的錢只是變成你喜歡的樣子、變美、變大了。」

▲▼「百縫直播阿林哥」用5年帶出十億成績　嚴選品質被喻帶貨狂人

▲百縫直播團隊直飛韓國親自帶貨，開啟韓國現場連線直播帶貨。還沒開賣就先大手筆豪贈給粉絲10幾萬的購物金，更貼補運費，可以說是相當寵粉無極限的優質直播主。本次韓國連線短短五天，就創造了千萬的帶貨金額。

有別於其他網路通路銷售，「百縫直播阿林哥」要把「我最便宜」這句話實踐到底。也因其親切的直播風格、優良服務品質、嚴謹選品精神獲得廣大粉絲熱情支持，被台灣直播圈讚譽為「直播狂人」、「直播百貨天王」。

百縫直播 Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/oco3745o
百縫直播LINE群組：https://reurl.cc/MRMAq3

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