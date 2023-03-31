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連假好康！4/1-4/5愚人節套利快閃活動　到「全家」買東森商品登錄送100元購物金

▲▼連假好康！4／1-4／5到「全家」買東森商品登錄送100元購物金。（圖／東森購物提供）

▲4/1起到全台全家便利商店，凡購買東森嚴選系列商品「鋅C望」、「Strawberry益菌棉」、東森寵物「毛暢快」、「毛骨力」、「東森農場料理包」和風咖哩雞和黑椒牛柳口味，掃描包裝內QR CODE並登錄，即贈100全家購物金。(圖東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

4月1日「愚人節」除了開心放連假，東森購物這次特地推出「愚人節套利快閃活動」，活動期間限定4/1-4/5，只要到全台全家便利商店，購買東森嚴選系列商品「鋅C望」、「Strawberry益菌棉」、東森寵物「毛暢快」、「毛骨力」、「東森農場料理包」和風咖哩雞和黑椒牛柳口味，掃描包裝內QR CODE，登錄成為東森購物會員，立即贈送100全家購物金。

4/1(六)~4/5(三) 東森購物推出的「愚人節套利快閃活動」，包括：好禮四重送，第一重「掃碼送全家購物金」:凡於活動期間內，在全家便利商店購買東森嚴選商品，用手機掃描包裝內QR CODE小卡，成為東森購物會員，立即贈送全家購物金100。第二重「隱藏版好康」: 凡於活動期間內，在全家便利商店購買東森嚴選商品，買就送等值東森幣。第三重「日日抽20名 東森自然美森美妍 瞬效保濕卸妝膏」: 凡於活動期間內，在全家便利商店購買東森嚴選商品，買就抽「東森自然美森美妍 瞬效保濕卸妝膏」，每日限抽20名。第四重「月月抽」: 凡於活動期間內，在全家便利商店購買東森嚴選商品，買就抽「東森購物萬元提貨券」大獎2名。

▲▼連假好康！4／1-4／5到「全家」買東森商品登錄送100元購物金。（圖／東森購物提供）

▲東森購物「Strawberry益生菌」衛生棉添加專利益生菌發酵萃取（ATCC#8293），經Intertek檢驗證實抑菌率可達到99.9％，現正在全台全家便利商店熱賣中，買一送一，售價$99元。

東森購物最新研發的自營商品「Strawberry益生菌衛生棉」現正在全台全家便利商店熱賣中！4/1~4/4，買一送一，售價$99元。東森購物首創保養型「Strawberry益生菌衛生棉」在面對台灣氣候潮濕，其添加的專利益生菌發酵萃取(ATCC#8293)功能能避免引發惱人困擾，就像為私密肌敷上了面膜，給予溫柔呵護。

▲▼連假好康！4／1-4／5到「全家」買東森商品登錄送100元購物金。（圖／東森購物提供）

▲東森購物和台灣生技龍頭大江生醫聯手推出「鋅C望」，現正在全台全家便利商店熱賣中，一盒3入，售價NT$128元，4月1日~4月4日更推出超殺優惠，凡一次購買兩件「鋅C望」商品，立即可享八折折扣優惠。

東森購物和台灣生技龍頭大江生醫聯手推出「鋅C望」，現正在全台全家便利商店熱賣中，一盒3入，原售價NT$128元，4/1~4/4更推出超殺優惠，凡一次購買兩件「鋅C望」商品，立即可享八折折扣優惠，東森購物「鋅C望」一包3公克的鋅含量相當於6.5顆生蠔，維生素C含量相當於4.3顆檸檬。

▲▼連假好康！4／1-4／5到「全家」買東森商品登錄送100元購物金。（圖／東森購物提供）

▲東森購物「料理之王」料理包「黑椒牛柳」與「和風咖哩雞」兩種口味，正在全家便利商店熱賣，每盒3包，原價199元，4月1日~4月4日活動期間限定下殺優惠價$169元。

由「料理之王」型男廚神施捷夫與料女王黃晶晶分別推薦的黑胡椒牛柳、和風咖哩雞口味東森料理包，現正在全台全家便利商店熱賣中，一組3入，原價$199，4/1-4/4活動期間限定下殺至$169元。

▲▼連假好康！4／1-4／5到「全家」買東森商品登錄送100元購物金。（圖／東森購物提供）

▲東森寵物推出「毛骨力」並委託臺大做產品功效驗證，於全家便利商店上架販售，每盒7包售價$299。

東森寵物推出犬貓關節的保健品「毛骨力」以漢方龜鹿為基底，7包一盒體驗價$299元。「毛骨力」並添加二型膠原蛋白、軟骨素、葡萄糖胺。東森寵物經過200多位飼主實測後，有9成以上的滿意度，「毛骨力」更榮獲國家品牌玉山獎「最佳產品獎」肯定。此外，東森寵物「毛暢快」。在全家便利商店獨家搶先開賣，7包一盒，體驗價$299元，提供寵物飼主更便利、更全方位的寵物保健。

▲▼連假好康！4／1-4／5到「全家」買東森商品登錄送100元購物金。（圖／東森購物提供）

▲東森寵物「毛暢快」現正在全台全家便利商店熱賣中7包一盒，體驗價$299元，提供寵物飼主更便利、更全方位的寵物保健。

「毛暢快」綜合10種益生菌刺激腸道蠕動、提高腸道排毒能力，形成自然的生物屏障與益生質組成完美比例。益生質能幫助益菌生長，有助於抑制腸道中的不良菌，兩者相輔相成保護腸道，能夠有效幫寵物們維持消化道機能穩定好菌與壞菌的平衡，增強腸胃抵抗力，打造健康的消化環境。

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