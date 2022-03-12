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桃園十一份美術館開館首展　與龍潭在地藝術家一起遇見春天

桃園十一份美術館

▲開館首展《拾一春－駐春藝術家特展》。（圖／桃園十一份美術館提供，下同）

生活中心／綜合報導

南桃園一處新的藝文匯集的中樞與地標誕生了。位於桃園龍潭的桃園十一份美術館開館首展《拾一春－駐春藝術家特展》，即日起至5月30日邀請三位龍潭在地藝術家古雅仁、彭玉琴、魏榮明，分別以西畫、國畫、木製家具的創作形式相互對話、營造美學空間氛圍，展現春天的情景與觀察，並訴說他們在龍潭的生活風景及故事。

由經濟部北區水資源局、桃園市政府觀光旅遊局與一習股份有限公司攜手推動的「十一份觀光文化園區」於去年11月11日開幕，以永續自然、幸福生活推廣中心為主軸，透過串聯在地小農商家的市集、選用公平貿易咖啡豆的咖啡廳、以在地食材為主的食堂等，實踐與推廣永續概念，讓民眾享受龍潭地區自然悠閒的慢活生活，開幕至今已成為社區與居民的客廳及餐廳，也是家庭假日出遊的休閒景點。

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觀光旅遊局長楊勝評表示，十一份觀光文化園區於2018年5月啟動改造，將原佳安市場、舊花園餐廳及北水局舊宿舍重新整理，並新建既有設施活化再利用，改造總經費逾1億元，期望帶給民眾不同旅遊體驗感受，除了既有規劃的營運內容，而今園區內新成立「桃園十一份美術館」，更為在地提升及推廣美學素養盡一份心力。

桃園十一份美術館

桃園十一份美術館館長蔡慶輝表示，未來希望藉由主題策展、徵件展等形式提供桃園龍潭及鄰近地區近用藝文資源，並期待能成為南桃園藝文匯集的中樞與地標，創造在地藝術創作者與民眾、環境、社會的交流平台，使居民與遊客都可和十一份產生連結、拓展藝術美感視野，進而促進地區的藝文欣賞風氣。

美術館開館首檔展覽《拾一春－駐春藝術家特展》邀請三位龍潭在地藝術家，藉由生活家飾結合藝術創作的呈現，帶給民眾新春的溫暖氣息。藝術家古雅仁原先居住在臺北，因父親退休後共同搬回龍潭居住，發現龍潭的生活步調與環境適合創作，就此定居至今超過二十年，這次展出的作品是運用水彩和油畫描繪花卉盛開的當下，以肖像畫的方式詮釋花的氣韻與姿態。

藝術家彭玉琴從小對自然情有獨鍾，中年後走遍臺灣大小山脈、沈浸在大自然的懷抱，到了耳順之年則嚮往如陶淵明筆下悠然自得、恬淡自適的生活，因此來到龍潭石門十一份結下美好的邂逅。她的作品以彩墨創作表現與大自然融合的情感對話，同時也探討內心的情境與山水意境，雖然年逾七十歲，近年在創作上仍持續開拓新的方向，並嘗試拼貼、拓印的綜合媒材技法。

藝術家魏榮明從繪畫跨足木器創作，在舊木料與家具中找到個人創作的出口與翅膀，因而在2004年創立水顏木房，致力為民眾創造融合美學、文化與資源再生的好家具。水顏木房在兩年前從中壢搬遷到龍潭鄉間的三坑路段，除了放慢工作步調，與當地打鐵舖的合作也讓木製家具在加入鐵件後更具張力及生命力，這次展覽用富有禪味、溫潤質地的家具與另外兩位藝術家的畫作對話，在展場中創造出兼具生活與藝術感的獨特美學。

桃園十一份美術館

《拾一春》展覽今(12日)舉辦開幕茶會，出席貴賓包含桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評、客家事務局長黃傅淑香、議員徐玉樹、參展藝術家古雅仁、彭玉琴、魏榮明、臺灣師範大學藝術學院美術系教授袁金塔、三坑國小校長莊金永及多位貴賓。展覽透過藝術作品與空間氛圍傳遞春天新生的涵義，也展現了龍潭地區豐沛的創作能量，展期從即日起至5月30日。

十一份觀光文化園區除美術館之外，亦舉辦多項課程、市集活動等，各式課程將提供大人放緩腳步、拾回生命熱情的機會，也將成為孩子與藝術家一起發掘、共馳想像與自由創造的場域，歡迎民眾到美術館參觀的同時，也可踴躍參與。

欲知更多展品內容和活動訊息請上粉絲專頁查詢

「桃園十一份美術館」粉絲專頁

(https://www.facebook.com/11ElevenArtGallery)

「十一份觀光文化園區」粉絲專頁

(https://www.facebook.com/11gifts)

展覽資訊
《拾一春－駐春藝術家特展》
地點｜桃園十一份美術館 (桃園市龍潭區佳安西路5號，十一份觀光文化園區A棟2樓)
展期｜2022.2.2(三) - 5.30(一) 10:00-17:00 (每周一休館)
藝術家｜古雅仁、彭玉琴、水顏木房 魏榮明
指導單位｜桃園市政府觀光旅遊局
主辦單位｜十一份觀光文化園區
執行單位｜社團法人美感跨域協會、恆禾藝創
更多資訊請上桃園十一份美術館粉絲專頁查詢(https://www.facebook.com/11ElevenArtGallery)

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