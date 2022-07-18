桃園十一份美術館　新展《永續主義》期喚起共鳴

▲藝術家吳燦政作品《台灣聲音地圖計劃》紀錄台灣各地聲景。（圖／十一份美術館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「永續」將是未來10年全球最夯議題，永續為何物？藝術如何為永續效力？桃園十一份美術館暑假特展《永續主義－藝術是永續的，永續是藝術的。》即日起至8月28日邀請吳燦政、徐若鈞、高冠羣、葉佩如、蔡鎮澤等5位當代藝術家，以繪畫、聲音、裝置、社區共創藝術計畫等形式，期喚起觀者關注與思考「永續」的生活方式。

▲藝術家葉佩如於十一份觀光文化園區一樓香魚咖啡內創作大型壁畫《香遇》。（圖／十一份美術館提供）

身兼桃園十一份美術館館長、本展主辦的美感跨域協會理事長蔡慶輝表示，「永續」是美術館持續溝通的議題，也是美術館特有的定位，期待引導民眾從藝術家的創作啟發，關注環境、食農議題、心靈永續等層面，喚起民眾對於思索「永續」生活的各種可能性。

▲觀旅局長楊勝評表示，十一份觀光文化園區營運以「永續自然，幸福生活」為核心。（圖／十一份美術館提供）

策展人湯筑凱解釋，所謂「主義」就是理念，希望經由5位藝術家用不同材質、各種不同創作表現方式，用藝術角度來探討永續這個理念。現住桃園八德的藝術家吳燦政展出的《台灣聲音地圖計劃》是歷時10年的實地調研、訪查、紀錄下台灣各地區聲音，參訪民眾戴上監聽耳機，即可仿若身歷其境方式聆聽來自全台各地超過1萬4000筆聲音，吳燦政為了本次展出特別錄製包括十一份園區在內龍潭區多處環境音，民眾可以深度感知龍潭另一種常被忽略的聲景面貌。

十一份美術館除了藝術展出之外，在美術館一角也特別開闢了一處閱讀角，由這次參展藝術家各自推薦一至兩本啟發其創作，或是與環境藝術、永續主題相關的書籍，參訪民眾可以在看展之外，藉由藝術家推薦的書，再進一步認識藝術家之於永續的創作情懷。

《永續主義》展覽18日舉辦開幕活動，包含桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評、研究發展考核委員會主任委員吳君婷、文化局專門委員魏淑真、市政顧問張肇良、盧孝治、參展藝術家吳燦政、徐若鈞、高冠羣、葉佩如、蔡鎮澤、策展人湯筑凱、龍潭愛樂管弦樂團藝術總監陳怡秀、荒野保護協會理事長李騏廷、石門國小校長陳秀惠、龍潭在地藝術家彭玉琴、古雅仁、石門水庫教會長老王耀卿、劉雅琳等地方人士出席。