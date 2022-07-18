　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園十一份美術館　新展《永續主義》期喚起共鳴

▲桃園十一份美術館新展《永續主義》

▲藝術家吳燦政作品《台灣聲音地圖計劃》紀錄台灣各地聲景。（圖／十一份美術館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「永續」將是未來10年全球最夯議題，永續為何物？藝術如何為永續效力？桃園十一份美術館暑假特展《永續主義－藝術是永續的，永續是藝術的。》即日起至8月28日邀請吳燦政、徐若鈞、高冠羣、葉佩如、蔡鎮澤等5位當代藝術家，以繪畫、聲音、裝置、社區共創藝術計畫等形式，期喚起觀者關注與思考「永續」的生活方式。

▲桃園十一份美術館新展《永續主義》

▲藝術家葉佩如於十一份觀光文化園區一樓香魚咖啡內創作大型壁畫《香遇》。（圖／十一份美術館提供）

身兼桃園十一份美術館館長、本展主辦的美感跨域協會理事長蔡慶輝表示，「永續」是美術館持續溝通的議題，也是美術館特有的定位，期待引導民眾從藝術家的創作啟發，關注環境、食農議題、心靈永續等層面，喚起民眾對於思索「永續」生活的各種可能性。

▲桃園十一份美術館新展《永續主義》

▲觀旅局長楊勝評表示，十一份觀光文化園區營運以「永續自然，幸福生活」為核心。（圖／十一份美術館提供）

策展人湯筑凱解釋，所謂「主義」就是理念，希望經由5位藝術家用不同材質、各種不同創作表現方式，用藝術角度來探討永續這個理念。現住桃園八德的藝術家吳燦政展出的《台灣聲音地圖計劃》是歷時10年的實地調研、訪查、紀錄下台灣各地區聲音，參訪民眾戴上監聽耳機，即可仿若身歷其境方式聆聽來自全台各地超過1萬4000筆聲音，吳燦政為了本次展出特別錄製包括十一份園區在內龍潭區多處環境音，民眾可以深度感知龍潭另一種常被忽略的聲景面貌。

▲桃園十一份美術館新展《永續主義》

十一份美術館除了藝術展出之外，在美術館一角也特別開闢了一處閱讀角，由這次參展藝術家各自推薦一至兩本啟發其創作，或是與環境藝術、永續主題相關的書籍，參訪民眾可以在看展之外，藉由藝術家推薦的書，再進一步認識藝術家之於永續的創作情懷。

《永續主義》展覽18日舉辦開幕活動，包含桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評、研究發展考核委員會主任委員吳君婷、文化局專門委員魏淑真、市政顧問張肇良、盧孝治、參展藝術家吳燦政、徐若鈞、高冠羣、葉佩如、蔡鎮澤、策展人湯筑凱、龍潭愛樂管弦樂團藝術總監陳怡秀、荒野保護協會理事長李騏廷、石門國小校長陳秀惠、龍潭在地藝術家彭玉琴、古雅仁、石門水庫教會長老王耀卿、劉雅琳等地方人士出席。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
頂大妹「精通英日文」月領2萬多　親戚嘆：不如當作業員
15天用100度嚇壞　竟是因「變頻冷氣」！見耗電1關鍵她才恍
揭密李鴻淵殺人兇槍！符合俄式武器設計概念　「大黑星」價格曝
前白宮醫：拜登「認知能力」出現問題　恐無法做完整個任期
BA.5差在哪？統計曝76%都有「1症狀」　感染時間長至7天
快訊／陳時中明公布「總統級」競選團隊　陳建仁任競總主委
痛罵林佳龍「真的噁心」被解除職務！張博洋再發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園十一份美術館　新展《永續主義》期喚起共鳴

龍潭「綠杉林公園」開工　以南洋杉為主題軍民共融

台中福利好就業機會多！不畏疫情衝擊　人口穩步正成長

台南市長選戰民調出爐　黃偉哲領先謝龍介與林義豐

台東熱門溫泉套房還有15間　8／2第二次拍賣

台南西羅殿外進香聚眾鬥毆案　市府召開協調會落實廟會優質化

夢想與希望實現　台縣新生國小美術班24日活水湖紙舟下水活動

台南市長參選多1人　都市規劃師商毓芳宣布參選

台大醫院分院長黃瑞仁任期滿　張麗善讚「雲林史懷哲」

竹市暑假教育服務不中斷　持續提供各項學童關懷服務

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

蕭薔53歲美炸！黃金馬甲蹦半球　感情隨緣...笑喊姐弟戀：緊來喔～

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

桃園十一份美術館　新展《永續主義》期喚起共鳴

龍潭「綠杉林公園」開工　以南洋杉為主題軍民共融

台中福利好就業機會多！不畏疫情衝擊　人口穩步正成長

台南市長選戰民調出爐　黃偉哲領先謝龍介與林義豐

台東熱門溫泉套房還有15間　8／2第二次拍賣

台南西羅殿外進香聚眾鬥毆案　市府召開協調會落實廟會優質化

夢想與希望實現　台縣新生國小美術班24日活水湖紙舟下水活動

台南市長參選多1人　都市規劃師商毓芳宣布參選

台大醫院分院長黃瑞仁任期滿　張麗善讚「雲林史懷哲」

竹市暑假教育服務不中斷　持續提供各項學童關懷服務

林智堅挨批夾行政資源打選戰　張善政：應展現獨立管道與能力

完勝整個夏季的「蝴蝶結包頭」！輕鬆GET法式慵懶感

一箭雙鵰！國衛院研發標靶免疫新藥　可同時殺癌、活化免疫

美對台第5度軍售　國台辦：民進黨把台灣同胞往火坑裡推

校犬可樂陪伴師生12年「畢業了」　曾和舞獅對峙、趕走暴衝水牛

全聯砸6.18億標台南、高雄地上權案　麗寶一口氣搶下3案

台啤探花籤挑蓋比　黃泓諭、呂蔡瑜倫綠衫軍重複中選

嚴正嵐「以為人母在家輕鬆」　當媽2個月認寂寞：該不該請保姆？

尿尿闖禍不能上床！悲情汪「半身趴一半」後腳黏地　扭動求原諒

房東反悔！恬娃被迫倒店　憶「被包養時光」嘆：當小三真好

比基尼正妹到水上樂園玩水　走進男更衣室...所有人崩潰了

地方熱門新聞

疑與父母吵架　16歲少女站2樓想不開

嘉義仁義潭水庫女子落水無生命跡象

桃園新增100處科技執法　25處執法地點曝

賴香伶勘大潭電廠　關心勞工安全

疫情下辦婚禮　新人就是要不一樣

年底選戰民調黃偉哲77.4％領先謝龍介

台南警用車輛新車啟用

都市規劃師商毓芳宣布參選

高雄刺青男搭火車來專偷精品南高警緝辦

西羅殿信眾衝突　民政局出聲了

紅面鴨FUN暑假震撼登場　煙火+無人機開幕

基隆聚樂社一組　林右昌頒紀念繡旗勉代代傳承

台南市長選戰民調出爐黃偉哲領先

台南西羅殿外進香聚眾鬥毆案召開協調會

更多熱門

相關新聞

桃園十一份美術館開館首展！

桃園十一份美術館開館首展！

南桃園一處新的藝文匯集的中樞與地標誕生了。位於桃園龍潭的桃園十一份美術館開館首展《拾一春－駐春藝術家特展》，即日起至5月30日邀請三位龍潭在地藝術家古雅仁、彭玉琴、魏榮明，分別以西畫、國畫、木製家具的創作形式相互對話、營造美學空間氛圍，展現春天的情景與觀察，並訴說他們在龍潭的生活風景及故事。

關鍵字：

桃園十一份美術館永續主義

讀者迴響

熱門新聞

1000元動滋健身券快搶！　即日起登記

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

大咖男星性侵正妹「妻離婚4年痛揭委屈」！不堪內情曝

吹冷氣「1NG習慣」溫度不降反升！台電曝後果

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

哥吉拉老公回應　妻急求饒

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面