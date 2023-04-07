男理髮師報復社會！「開BMW撞人群」5人慘死　已被執行死刑

▲大連BMW「保齡球式」撞死5人。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大連市2021年5月22日中午11時47分許發生一起恐怖車禍，一輛黑色BMW如保齡球般，高速撞向一群行人致5死，猛烈撞擊致死者當場變屍塊散落一地。警方調查後發現罪犯劉東因投資失敗，憤怒之下報復社會。4月7日，劉東被驗明正身，押赴刑場，執行死刑。

經最高人民法院核准，4月7日，遼寧省大連市中級人民法院依照法定程序對罪犯劉東驗明正身，押赴刑場，執行死刑。檢察機關依法派員臨場監督。

▲兇手是一名理髮師，投資失敗報復社會。（圖／翻攝自微博）

2021年10月29日，大連市中級人民法院對本案公開宣判：被告人劉東犯以危險方法危害公共安全罪，判處死刑，剝奪政治權利終身。劉東上訴後，遼寧省高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判，並報請最高人民法院核准。最高人民法院復核認為，第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，証據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，依法核准對劉東判處死刑的刑事裁定。

此前，經審理查明，2021年5月22日11時40分許，劉東駕駛自己的BMW轎車沿大連市中山區五惠路由西向東行駛時，因無法接受投資失敗的現實，突然加速、故意衝闖紅燈，衝撞正在五惠路勞動公園北門人行道斑馬線過馬路的行人，造成5人死亡、2人重傷、4人輕傷、2人受傷。之後，劉東駕車繼續行駛至五惠路與解放路交會處，追尾一廂式貨車後停下，劉東棄車逃離現場，於當日下午歸案。

此前，據陸媒報導，事發前，劉東是當地一家理髮店「銘造型」的「設計總監」，而這家理髮店不久前倒閉。