樂翻台東兒童節星空電影院　8日體育館戶外廣場

▲台東縣政府。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府為慶祝兒童節及促進親子間情感，運用台東縣公益彩券盈餘，將於4月舉辦2場次「台東縣112年婦幼月系列活動Taitung Happy Fun電影」，首場親子夜間電影院及美食市集8日下午4點起在縣立體育館戶外廣場舉辦，9日在台東森林公園也將舉行大型兒童節慶祝活動。



台東縣政府表示，為傳遞正能量，並讓婦幼政策透過新創意行銷，以開放、整合、創新的思維，舉辦Taitung Happy Fun電影活動，讓每一位家長與小朋友都能輕鬆歡度兒童節，也讓小朋友能在趣味活動中學習，促進親子間關係，同時，近年來縣府跨局處合作推行多項婦幼福利政策，希望打造宜居友善健康城市。

社會處處長陳淑蘭則指出，2場活動時間分別為8日、及29日下午4時至晚間8時，特別推出親子夜間電影院及美食市集，活動內容有手作體驗、美食市集、闖關遊戲、有獎徵答、露天電影院，以及電影系列的親子變裝秀等，當天前300名親子完成闖關活動即可獲得爆米花、飲料一份，星空電影院特別挑選了2部強檔卡通影片，其中8日晚間6點台東縣體育館戶外廣場首場將播放「寵物當家2」，並首次邀請知名親子YouTuber-SunnyYummy來台東一起體驗活動，29日晚間6點關山國小場則是播「1/2的魔法」，邀請大小朋友一起來看電影逛市集chill一下，享受美好親子的週末。



另外，9日社會處也將於台東森林公園舉辦的「台東縣112年歡慶兒童節系列活動-我們FUN假趣」，豐富有趣的活動輪番上場，歡迎大小朋友屆時一起來FUN輕鬆。