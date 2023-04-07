　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

樂翻台東兒童節星空電影院　8日體育館戶外廣場

▲台東縣政府。（圖／記者楊漢聲攝）

▲台東縣政府。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為慶祝兒童節及促進親子間情感，運用台東縣公益彩券盈餘，將於4月舉辦2場次「台東縣112年婦幼月系列活動Taitung Happy Fun電影」，首場親子夜間電影院及美食市集8日下午4點起在縣立體育館戶外廣場舉辦，9日在台東森林公園也將舉行大型兒童節慶祝活動。

台東縣政府表示，為傳遞正能量，並讓婦幼政策透過新創意行銷，以開放、整合、創新的思維，舉辦Taitung Happy Fun電影活動，讓每一位家長與小朋友都能輕鬆歡度兒童節，也讓小朋友能在趣味活動中學習，促進親子間關係，同時，近年來縣府跨局處合作推行多項婦幼福利政策，希望打造宜居友善健康城市。

社會處處長陳淑蘭則指出，2場活動時間分別為8日、及29日下午4時至晚間8時，特別推出親子夜間電影院及美食市集，活動內容有手作體驗、美食市集、闖關遊戲、有獎徵答、露天電影院，以及電影系列的親子變裝秀等，當天前300名親子完成闖關活動即可獲得爆米花、飲料一份，星空電影院特別挑選了2部強檔卡通影片，其中8日晚間6點台東縣體育館戶外廣場首場將播放「寵物當家2」，並首次邀請知名親子YouTuber-SunnyYummy來台東一起體驗活動，29日晚間6點關山國小場則是播「1/2的魔法」，邀請大小朋友一起來看電影逛市集chill一下，享受美好親子的週末。

另外，9日社會處也將於台東森林公園舉辦的「台東縣112年歡慶兒童節系列活動-我們FUN假趣」，豐富有趣的活動輪番上場，歡迎大小朋友屆時一起來FUN輕鬆。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
雙手斷掌開BMW自撞翻覆！　「囡仔昌」送醫30分慘亡
快訊／馬英九回台　高喊「九二共識又活過來了」
丟丟妹開11職缺徵才　最高薪資5.5萬
IG網紅「拖床墊擠進陽台」拍美照　網炸鍋：丟臉丟到國外去
LIVE／馬英九抵台！　結束12天「和平祭祖之旅」
獨／靜宜女大生「為2男人飛緬甸」　3原因曝
夫任疫苗審查洩利多　妻內線炒高端還問命理師
快訊／因「一泡尿」勒死運將　亂尿男羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

天災難測！水利署視察東部防汛　花蓮明年完成全段光華排水工程

劉櫂豪協助爭取131萬元　補助綠島國小籃球場整建工程

樂翻台東兒童節星空電影院　8日體育館戶外廣場

創花蓮紀錄！化仁國中全國學生舞蹈比賽連2年奪冠

從有機花茶喝出青農創生之路　環境教育講座開放網路免費報名

台南市搜救犬隊技能大獲肯定　台南市消防之友會頒贈獎勵金

崑濱嬸黃許崇娥女士告別式　黃偉哲：無米樂精神感動無數台灣人

香港僑生墾丁旅遊　途中遺落手機心慌…枋寮警及時尋回

新竹阿公59歲才念大學　自嘲老花記憶差：靠熬夜複習拼上碩士

公共交通新美學　台南新候車亭上路吸睛

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

跳躍前...喵皇準備動作超漫長　網友急壞：我抱你過去好了！

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

天災難測！水利署視察東部防汛　花蓮明年完成全段光華排水工程

劉櫂豪協助爭取131萬元　補助綠島國小籃球場整建工程

樂翻台東兒童節星空電影院　8日體育館戶外廣場

創花蓮紀錄！化仁國中全國學生舞蹈比賽連2年奪冠

從有機花茶喝出青農創生之路　環境教育講座開放網路免費報名

台南市搜救犬隊技能大獲肯定　台南市消防之友會頒贈獎勵金

崑濱嬸黃許崇娥女士告別式　黃偉哲：無米樂精神感動無數台灣人

香港僑生墾丁旅遊　途中遺落手機心慌…枋寮警及時尋回

新竹阿公59歲才念大學　自嘲老花記憶差：靠熬夜複習拼上碩士

公共交通新美學　台南新候車亭上路吸睛

韓語髒話邁向世界！「這3個字」榮登全球流行語　韓劇成功非偶然

亮燈綠！騎士一加速　後座妹子「百褶裙飄阿飄」白色小褲褲看光光

駐巴西外交官輕生　游淑慧喊「除三害」：勿將責任推給往生者

天災難測！水利署視察東部防汛　花蓮明年完成全段光華排水工程

過來人認證「浴室1設計」不實用　一打掉卻懷念了：爽度破表

欺負老人？大都會戰況不佳　投球時鐘讓高齡投手吃不消

疫苗審查委員涉高端內線交易！薛瑞元：違反保密協議交由司法處理

大甲媽遶境進香倒數計時　APP自動打卡...走完全程抽萬元金媽祖

哪國人「最愛逛台灣家樂福？」　答案揭曉超意外！

劉櫂豪協助爭取131萬元　補助綠島國小籃球場整建工程

店員顧客打群架影片曝！　餐廳驚現「神力女超人」嗨翻全場

地方熱門新聞

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

基隆仁愛橋4／10將拆除重建

不回收熱炒鍋+瓦斯瓶　屏東環保局加強稽查

桃園通緝犯飛車逃逸　連撞校車3傷

新北暑期280工讀名額　4／6起受理報名

張善政上任百日政績　議員嘆被「牠」遮蓋

台南新候車亭上路吸睛

自嘲老花記憶差　59歲阿公拼上碩士班

台南藏金閣2館連假試營運

守護國土　湯蕙禎：國防部應強化玉山艦量能

飛鳳山猴子拆掉後照鏡　新竹縣府出手了

牙醫師熱衷收藏古瓷　成立「文雍閣」

花蓮再現觀光榮景　清明連假住房率高達9成

小琉球遊客多　屏縣府提醒離島免稅購物須知

更多熱門

相關新聞

從有機花茶喝出青農創生之路　開放網路免費報名

從有機花茶喝出青農創生之路　開放網路免費報名

為提倡環境永續、實踐永續消費與生產模式，台東縣環境保護局於21日在台東縣環境教育中心永續方舟館，舉辦「做農萬里l從有機花茶喝出青農創生之路」環境教育講座，邀請自然主義農園呂宏文園長分享於柔和舒緩的花茶香之間，從「心」體會青農致力於永續農耕經濟的堅持與力量。

新房成長率高於新生兒　離島一區「房市靠誰撐」

新房成長率高於新生兒　離島一區「房市靠誰撐」

台東警方即日起酒駕大執法

台東警方即日起酒駕大執法

東浪電音嗨翻杉原灣　帶動台東旅遊人潮

東浪電音嗨翻杉原灣　帶動台東旅遊人潮

偏鄉普發現金　金峰所歡心服務

偏鄉普發現金　金峰所歡心服務

關鍵字：

兒童節卡通台東

讀者迴響

熱門新聞

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

澎恰恰又欠債！認犯致命錯誤

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

撿骨驚見棺內多1具乾屍！竟是受虐媳報仇

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

復航墜河43死慘案！　機長竟下「1指令」鑑識員瞬間心涼

即／排除人蛇集團涉入！失蹤女大生自行出國

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

77老大長腿網紅女友身分曝光！　3年前「合拍豐胸片」

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

5歲童石頭丟鹿　虎媽當眾震撼教育

新北男自撞昏迷！iPhone14自動報案救命

更多

最夯影音

更多
低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰
《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面