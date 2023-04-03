加APP穩賺不賠！花蓮女嚐甜頭加碼投資100萬　警奔郵局急攔阻

▲高姓女子走入郵局準備匯款100萬元給詐騙集團帳戶。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局玉里派出所警員謝秉宏、李旻紜3月30日12時許執行巡邏勤務，接獲玉里郵局經理劉永裕來電稱，1名高姓女子欲匯款100萬元，經行員楊少婷關懷提問察覺有異，便立即聯絡轄區派出所到場攔阻。



經查該名66歲高姓老婦人，2個月前在FB上看到一則「高獲利、穩賺不賠」的投資廣告，點進網頁後透過通訊軟體Line與對方聯繫，並加入Line的投資群組，接著聽從介面操作下載「美商app」虛擬數位網站並綁定帳戶，不疑有他隨即開始參加每日的「有獎徵答」，群組中由1位假冒「投資專家」負責引導操作，在每日固定時間點指導下注並賺取從中的費率，2個月的時間內累積獲利新台幣6000元，讓高姓老婦以為真的成功賺到錢；詐騙集團進一步由佯稱「投資獲利者」向老婦積極洗腦，雙方約定30日前往鎮上匯款新台幣100萬元，並教婦人套招，如遇警察或是行員詢問，就以購買傢俱為由打發。

▲▼警方獲報迅速趕到郵局向高女說明已受詐騙並阻止滙款。



2員見狀耐心向高婦解釋，如果對方真的是公司，怎麼不是用公司的名號匯款而是要匯到人頭帳戶；另外「高獲利、穩賺不賠」都是詐騙集團的話術，而且詐騙集團常挑選「鮮少與他人接觸的人」下手，以致高齡長者常淪為詐騙對象；員警的立即出現並詳細解說，終讓老婦恍然大誤，會意到自己是遇到詐騙集團了，也感謝行員與警方的協助，幫她保住辛苦一輩子的積蓄。





經警政署分析資料顯示，前5名詐騙手法分別為：假網拍購物、投資詐欺、解決分期付款詐騙、假愛情交友、假冒親友詐騙；絕大多數民眾受騙後，第一時間勢必前往金融機構填寫匯款單，進而轉帳金額給詐騙集團，這時就有賴金融機構行員的機警勸阻，透過關懷提問當察覺有異時馬上聯絡警方，即時守護民眾的財產。

玉里分局長林俊廷表示，網路詐騙手法細膩，詐騙集團加Line私聊後，多會「放長線釣大魚」，先讓被害人嚐到甜頭以取得信任，隨後慫恿前往臨櫃匯款高額款項；在此呼籲「去心防、取信任」是詐騙集團慣用的伎倆，讓投資人初期投資獲取利潤後，不但加碼投資，還會鼓勵親友共同參與，最後投資人落入圈套，不可不防。