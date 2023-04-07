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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳朱立倫操作「聯郭台銘抗侯友宜」　藍委駁：就是徵召最強人選

▲郭台銘返台記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選進入倒數階段，國民黨內群雄併起、人選遲遲未定，而鴻海集團創辦人郭台銘宣布爭取國民黨提名，也傳出是黨主席朱立倫有意「聯郭抗侯」。對此，國民黨立委洪孟楷7日駁斥，沒有任何條件交換的說法，黨中央了解地方民代共識，就是徵召最強人選，不管是媒體或客觀數據都可以看的出來，尊重黨中央規劃，絕對不會有條件說。

對於郭台銘來勢洶洶，傳出朱立倫、郭台銘有條件交換，洪孟楷指出，從頭到尾沒聽過這樣說法，不管藍營或黨公職都要駁斥，沒有任何人有私下條件交換的說法，朱立倫絕對沒有跟任何人有任何說法或交換的條件。

洪孟楷直言，黨中央了解地方區域委員的共識，就是徵召最強人選，不管是媒體或客觀數據都可以看的出來，尊重黨中央規劃，絕對不會有條件說。

洪孟楷指出，侯友宜或任何候選人動作各自解讀，身為區域委員要併肩作戰，只有一致的信念，這也是要求黨中央要正視誰最強就徵召誰，沒有利益交換，最強就徵召誰。

中廣董事長趙少康呼籲黨中央加快腳步，洪孟楷表示認同，他指出，民進黨已經確定2024人選是賴清德，而國民黨又是挑戰者、沒有逃避緩慢的空間，時間已經很明確，如果再不確定人選，恐怕會沒辦法佔得好的先機，希望黨中央不要再慢了，「能夠快就不要再慢，6/18是第三階段立委提名人選，黨中央應該有感受到大家的期待。」

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